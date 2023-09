Le Maroc bat le Burkina Faso en match amical : Les deux sélections solidaires du peuple marocain

Avant le coup d’envoi de cette rencontre, les joueurs des deux sélections ont posé pour une photo avec un message de solidarité avec les victimes du séisme ayant frappé le Maroc, vendredi dernier, faisant plus de 2 900 morts et plus de 5 000 blessés. Aussi, une minute de silence a été observée en hommage aux sinistrés. Les joueurs des équipes, les arbitres ainsi que les staffs techniques ont porté des brassards noirs.

Les Lions de l’Atlas ont pris les choses en main dès l’entame du match exerçant une pression croissante sur le milieu et la défense du Burkina Faso. Après une succession d’attaques infructueuses qui se sont heurtées au mur défensif burkinabè, A. Ounahi a réussi à ouvrir le score pour la sélection nationale.

Après la pause, les Lions de l’Atlas ont augmenté la pression sur le Burkina Faso et ont multiplié les attaques notamment par le biais d’Abdessamad Ezzalzouli et Amine Adli. La rentrée en jeu à la 67e minute d’Ismael Saibari et de Zakaria Aboukhlal en remplacement respectivement de Selim Amellah et et Amine Adli a donné un souffle nouveau à la ligne offensive marocaine qui a multiplié ses attaques.

L’intégration par la suite d’Amine Harit, de Bilal El Khannouss, d’Amir Richardson et d’Ayoub El Kaabi à la place respectivement d’Ounahi, de Yahya Atiatallah, d’Ezzalzouli, et d’En-Nesyri a permis à la sélection nationale d’accroître encore sa pression sur l’équipe burkinabé, mais sans pouvoir scorer.

Le match qui devait opposer, samedi dernier à Agadir, la sélection marocaine à son homologue libérienne, pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023), a été reporté à une date ultérieure, après le séisme ayant frappé la région d’Al Haouz.

A rappeler que la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a ainsi annoncé que les revenus de la billetterie du match seront reversés au Fonds spécial 126, en signe de solidarité et de contribution à l’effort national visant à faire face aux retombées du séisme dévastateur qui a frappé le Royaume vendredi dernier.

Plus, se joignant à l’élan exceptionnel de solidarité dont ont fait preuve les Marocains au lendemain du tremblement de terre 8 septembre, les Lions de l’Atlas ont annoncé, mardi, prendre part à cette initiative en participant aux dons en reversant tous leurs bonus des matchs joués jusqu’à la CAN prévue en février prochain.

Les joueurs ont publié une annonce commune en arabe et en anglais, ce mardi, sur leurs réseaux sociaux respectifs, dont Instagram, pour informer leurs fans, qu’il y aura « encore d’autres initiatives humanitaires » à suivre.