Le Hezbollah perd un de ses commandants à Kherbet Selem : La guerre se poursuit à la frontière libano-palestinienne

Avec le ciblage du commandant du Hezbollah, la frappe israélienne de ce lundi enterre les règles d’engagement tacites établies entre les belligérants depuis le début de la guerre. Le responsable militaire du Hezbollah tué à une dizaine de kilomètres de la frontière avec Israël « jouait un rôle de premier plan dans la direction des opérations » dans le sud du Liban, théâtre d’affrontements entre le mouvement libanais pro-iranien et l’armée israélienne, a précisé une source sécuritaire libanaise à l’AFP.

Il s’agit du plus haut responsable militaire de la résistance libanaise tué depuis le début des combats à la frontière libano-israélienne, le 8 octobre, lorsque le Hezbollah a ouvert un front avec Israël pour soutenir le Hamas palestinien. L’officier a été tué par un raid aérien qui a visé sa voiture dans le secteur central de la frontière, dans une localité relativement éloignée du front. Wissam Hassan al-Tawil, originaire de la localité au sud du Liban a été déclaré martyre du combattant « sur la voie d’al-Qods ». Le correspondant d’Al-Manar avait signalé des raids à la périphérie d’Aita al-Chaab, comme il a assuré que des dégâts importants ont été causés à la mosquée de la ville frontalière d’Abbasiyah après qu’elle ait été ciblée par des obus.

Des médias israéliens ont rapporté que des blessés avaient été transportés de la région Har Dov (Hameaux de Chebaa occupés) après des tirs d’ogives anti blindés depuis le sud du Liban contre une unité de génie. Le quotidien Yediot Aharonot a souligné que les vidéos publiées par le Hezbollah montrent que ses membres sont compétents en termes de capacités de renseignement et militaires.

La veille dimanche, le chef de la colonie Moshav Margaliot avait assuré que le Hezbollah « nous a ramené à l’âge de pierre ». La résistance islamique avait ciblé la caserne israélienne Shumira et détruit des cibles directes et bombardé à coups de missiles un rassemblement de soldats ennemis au sud d’Al-Manara.

Le Hezbollah a affirmé avoir tué et blessé des soldats israéliens dans les environs de la ville de Metula, dans le nord d’Israël. Le mouvement de résistance a également annoncé avoir détruit un char israélien avec des missiles Kornet sur le site de Ruwaisat al-Asi, rapporte la chaîne qatarie Al Jazeera. Ces déclaration interviennent, selon les médias israéliens, après qu’une maison de Metula avait été touchée par des missiles antichars tirés depuis le Liban.

Les médias israéliens ont suivi avec un grand intérêt l’opération spécifique du Hezbollah contre la base aérienne de Meron, la qualifiant de grand succès obtenu sur le terrain soulignant que « la base aérienne de Meron a été attaquée par des missiles Kornet d’une portée allant jusqu’à 10 km ». Les mêmes sources ont révélé que « le système de défense antimissile Dôme de fer n’a pas été conçu pour faire face à ce type de menace », indiquant que « l’armée israélienne doit trouver des solutions à cette question ».

Avigdor Lieberman, chef du parti « Israël notre maison », s’est alarmé face à cette prouesse du Hezbollah. « Nous devons restaurer la dissuasion israélienne, qui a chuté jusqu’à zéro », a-t-il déclaré.

Les médias ennemis ont noté que « la vidéo diffusée par le Hezbollah montre qu’il a dirigé des frappes très précises sur la base aérienne de Meron, et apparemment le Hezbollah a utilisé plusieurs armes, dont des missiles, des drones et des missiles anti blindés, à une distance de plus de 8 km ». Et de rappeler « l’importance de la base aérienne de Meron dans la déclaration du Hezbollah est plus importante que l’opération elle-même, car le parti voulait expliquer le prix énorme » que cela coûte à l’armée isralienne.

Le journal Yedioth Ahronoth a indiqué pour sa part que « la vidéo diffusée par le Hezbollah montre que deux des dômes de la base de Meron ont subi des dommages précis ». Nadav Eyal a assuré pour le même média que « celui qui a découvert aujourd’hui que le Hezbollah n’est pas dissuadé, je l’envie pour sa réflexion au cours des deux derniers mois. Celui qui déclenche une bataille le 8 octobre n’est pas dissuadé, et ce qui s’est passé aujourd’hui est une continuation de cette approche ».

Les médias sionistes ont considéré que « depuis le début de la guerre, l’un des objectifs du Hezbollah est rendre aveugle les régimes du commandement nord », et que « ses capacités devraient nous inquiéter grandement ».

Asher Ben Lulu, ancien chef du commandement nord de l’armée israélienne, a indiqué que « le Hezbollah a attaqué un site stratégique de premier ordre dans le nord, un événement tout à fait exceptionnel. Les résultats de l’attaque de Meron sont ambigus. Ce n’est pas la voie par laquelle la dissuasion est construite ».

Noam Amir, analyste des affaires militaires sur la chaîne israélienne 14, a rappelé pour sa part que « les capacités du Hezbollah devraient nous inquiéter grandement, surtout après l’opération d’hier ». L’analyste israélien a souligné que « l’armée israélienne dissimule l’ampleur des dégâts qui ont frappé hier le système de renseignement de la base aérienne de Meron ». Concernant la raison pour laquelle l’armée a caché les dégâts causés à Meron, il a assuré que « l’armée israélienne ne voulait fournir à Nasrallah aucune clarification sur les résultats de l’attaque ».

Les médias israéliens ont conclu que le ciblage de Meron par la résistance est d’un « niveau élevé et inquiétant en termes de quantité d’informations dont dispose le Hezbollah sur des endroits très stratégiques ».