Le Hezbollah hyperactif face à Israël : Plus de 1.000 opérations en 131 jours…

Dans son rapport quotidien, la Résistance islamique au Liban a indiqué avoir mené, le jeudi 15 février, 10 opérations contre les positions et le déploiement de l’armée d’occupation israélienne à la frontière libano-palestinienne.

Dans le secteur oriental, les résistants ont ciblé le matériel d’espionnage du site Ruwaisat al-Alam dans les fermes libanaises occupées de Chebaa avec des armes appropriées. La caserne de Zibdine dans les fermes libanaises occupées de Chebaa a également été visée par un missile « Falaq ». Les deux opérations ont atteint leur cible avec précision.

La Résistance islamique a indiqué avoir pilonné les équipements d’espionnage des sites Al-Marj et Al-Sammaqa avec des armes appropriées.

La colonie de Kiryat Chmona a en outre été attaquée par des dizaines de roquettes Katioucha et des missiles Falaq, y causant des pertes confirmées. Selon les médias israéliens, 27 missiles en provenance du Liban ont été tirés contre Kiryat Chmona. Cette attaque s’inscrit dans le cadre de la riposte aux massacres israéliens commis, le 14 février, contre la ville Nabatiyeh et la localité d’Al-Sawaneh, au sud-Liban.

Quant au secteur ouest, la Résistance islamique au Liban a annoncé avoir ciblé les équipements d’espionnage des sites Al-Raheb, ainsi que le site naval de Naqoura avec des armes appropriées qui ont atteint leur cible. Et puis, un attroupement des soldats de l’occupation israélienne a été ciblé à proximité de la caserne Zarit et du site Birket Richa. Les deux opérations ont entrainé des pertes confirmées.

Jeudi, les médias israéliens ont affirmé que « le Hezbollah a réussi à imposer une sorte de ceinture de sécurité » dans le nord de la Palestine occupée, « alors que les colonies y sont devenues désertes ».

Il y a deux jours, le secrétaire général du Hezbollah a affirmé que la Résistance islamique n’arrêterait pas le front du sud-Liban « tant que l’agression contre Gaza ne cessera pas ».

Par ailleurs, en ce qui concerne l’attaque aux missiles menée, le 14 février, contre le siège du commandement de la région nord à Safed, il n’y a toujours pas de revendication. Pour les autorités d’occupation, c’est surement le Hezbollah qui a tiré huit missiles de précision contre des cibles militaires à Safed. Rappelons que cette attaque a entrainé la mort d’une soldate et la blessure de 8 autres, dont plusieurs grièvement atteints. En revanche, les frappes contre Safed s’inscrivent dans la politique de faire payer aux forces d’occupation le prix de ces agressions, afin que cela aboutisse à stabiliser l’équation de dissuasion qui protège Liban.

Les médias israéliens ont rapporté jeudi que « les colons du nord ont perdu la tête » après avoir entendu le discours de Yoav Galant, ministre de la Sécurité du gouvernement d’occupation, concernant le front nord avec le Liban. « Nous avons entendu les paroles du ministre de la Sécurité Gallant, qui a parlé du Hezbollah ayant augmenté d’un demi-degré ses activités contre Israël, tandis qu’Israël a augmenté d’un degré ses opérations, mais il en est encore à un degré d’amélioration, un degré sur dix », a déclaré Gary Faron, correspondant israélien de la Douzième chaîne dans le nord. Il a ajouté que les colons du nord « ont entendu ces termes et ont perdu la tête », notant « qu’après plus de 130 jours de combats quotidiens continus, les missiles, les blessés et les morts continuent de tomber dans le nord ». et de s’interroger : « que devrait-il se passer ? Combien de temps faudra-t-il pour qu’ils soient à la hauteur et résolvent le problème de sécurité à la frontière nord ? »

Plus tôt dans la journée, le journal israélien Haaretz a rapporté que « le Hezbollah a réussi à imposer une sorte de ceinture de sécurité » dans le nord de la Palestine occupée, « alors que les colonies y sont devenues désertes ».

La Douzième chaîne a indiqué la veille que « le Hezbollah possède entre 150 et 200 000 missiles, avec une capacité de lancement moyenne de 1 500 missiles par jour. Parmi ces missiles figurent des missiles lourds à courte portée du type Burqan, dotés d’une ogive pesant une demi-tonne, Grad, qui a une portée de 15 et 20 km, et d’autres comme les missiles Fajr 3 et 5 , qui ont une portée de 100 km ou plus ».

Il est à noter que les médias israéliens ont précédemment affirmé que « le Hezbollah retient les colons du nord comme otages, après avoir établi l’équation du feu ouvert, tant que les combats se poursuivraient à Gaza ».

David Azoulay, maire de la colonie de Metulla, avait affirmé il y a quelques jours que le Hezbollah « est celui qui dicte le niveau des flammes à tout moment dans le nord », notant que « le Hezbollah, au cours des quatre derniers mois, tire et fait ce qu’il veut, alors que ce que fait l’armée n’est pas ce à quoi nous nous attendons ».

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l’aviation israélienne a bombardé le Sud-Liban, tuant trois miliciens d’Amal ainsi que deux combattants du Hezbollah. L’organisation chiite libanaise a perdu 12 hommes depuis le 14 février.

Ces frappes surviennent après des violences meurtrières dans la région frontalière, où les échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah se sont intensifiés et font craindre une escalade.

Selon l’Agence nationale d’information (Ani, officielle), l’aviation israélienne a mené des frappes dans la nuit sur cinq villages du sud du pays. Le mouvement Amal, dirigé par Nabih Berri, président du Parlement, a déploré la mort de trois de ses membres dans une frappe sur une maison du village d’Al-Qantara. Le Hezbollah a pour sa part annoncé la mort de deux de ses combattants.