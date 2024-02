Le Hezbollah communique sur ses opérations : La peur s’installe parmi les colons israéliens

La tension reste vive à la frontière entre le Liban et la Palestine occupée. Amos Yadlin, ancien chef de l’unité de renseignement israélien Aman a prévenu les autorités d’occupation en cas de guerre globale avec le Hezbollah. Pour ce sécuritaire, « il convient de ne pas se laisser entraîner dans une guerre globale avec le Hezbollah, en conjonction avec la guerre à Gaza ». Il a cité plusieurs raisons, dont entre autres le fait que « le public israélien n’en connaît pas le prix élevé, ni le prix à payer. Car ce ne seront pas les colonies du nord qui paieront le prix, mais tout l’intérieur israélien ». Il a mis en garde en signalant que « cela pourrait même conduire au déclenchement de la guerre de Gog et Magog dans toute la région », a-t-il.

Entre-temps, des sirènes avaient retenti, dimanche, dans les colonies de Yeftah, Ramot Neftali, Malkiya et Dishon dans la Galilée, à la frontière libano-palestinienne. Pour les médias israéliens, la situation dans la Galilée est devenue insupportable. « Même s’il n’y a pas d’avertissement et que tout semble calme, la guerre dans la Galilée se poursuit. Samedi soir, le Hezbollah a tiré un missile et endommagé plusieurs véhicules. Des missiles ont également été tirés sur des maisons à Avivim ». « Est-ce que nous sommes habitués à cela ? », se sont-ils plaints.

Des chiffres qui donnent à réfléchir

Le Hezbollah, a annoncé, dimanche 4 février, avoir mené 961 opérations militaires durant les 120 jours de guerre, c’est-à-dire depuis le 8 octobre au lendemain de l’opération Déluge d’Al-Aqsa. Selon son média de guerre, le chiffre moyen des opérations menées par jour est d’environ 8, le nombre maximum d’opérations a atteint les 26, tandis que le nombre minimum a été 2 opérations par jour. Concernant les sites frontaliers visés, le Hezbollah fait état dans son décompte de 22 colonies ciblées 72 fois,45 sites frontaliers 670 fois, 19 sites éloignés de la frontière 61 fois et 53 points frontaliers 122 fois.

Le rayon de la zone évacuée à l’intérieur du front ennemi s’étale à 5 kilomètres, tandis que le nombre de colonies vidées a atteint les 43. L’occupation a annoncé le nombre de 81 000 colons déplacés, alors que le nombre réel d’Israéliens déplacés est d’ordre de 230 000 colons.

Pour ce qui est des pertes dans les rangs de l’ennemi, la Résistance a détruit plus de 500 unités coloniales, 178 positions et 26 centres de commandement. La Résistance a également ciblé 316 attroupements de l’occupation, 237 équipements techniques, 25 murs frontaliers et deux usines militaires, en plus de 14 emplacements d’artillerie, 5 drones et avions et deux plates-formes du Dôme de fer. Elle a visé 56 véhicules militaires israéliens, dont 28 véhicules de transport de troupes, 25 chars et 4 véhicules logistiques. Concernant les pertes humaines, 2 000 Israéliens ont été tués ou blessés suite aux tirs de la Résistance.

Pour ce faire, la Résistance a annoncé avoir utilisé 323 pièces d’artillerie, 244 missiles sol-sol et 68 mitrailleuses et fusils de sniper dans ses opérations. Le nombre d’attaques aériennes de la Résistance a atteint les 23, elle a eu recours à 40 missiles de défense aériens et 385 missiles guidés. Quant aux armes directes utilisées, leur nombre a atteint les 85, outre 9 armes d’ingénierie et 72 de type divers.

Sur le terrain, la Résistance islamique, branche armée du Hezbollah, a affirmé « qu’en soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance courageuse et honorable, elle a mené samedi 3 février une série d’opérations contre les positions et le déploiement de l’armée d’occupation israélienne à la frontière libano-palestinienne ».

Dans le secteur Est, le site d’Al-Sammaqa dans les fermes libanaises occupées de Chebaa a été visé par des missiles, provoquant des dégâts sûrs. Idem pour le site de Ramta, dans les fermes libanaises occupées de Chebaa, a été endommagé par les tirs des missiles. Quelques heures plus trad, Al-Sammaqa a été visé pour la deuxième fois par des missiles, causant des pertes confirmées.

Dans le secteur Ouest, c’est la base de Khirbet Maar qui a été bombardée. En outre, une position de soldats israéliens dans la colonie de Yaroun a été prise pour cible avec des armes appropriées causant des pertes directes et ce, en réponse aux agressions israéliennes contre la localité de Blida vendredi soir. Un attroupement de soldats israéliens sur le mont Cobra a été également traité avec des missiles, provoquant des dommages directs. Plus trad, en pleine nuit, c’est la caserne Branit qui a été touchée par deux missiles Falaq 1.

En fin de journée, les combattants du Hezbollah avaient visé la colonie d’Evin Menachem avec des armes appropriées entrainant des pertes confirmées, en riposte aux agressions israéliennes contre des villages et des maisons civiles, plus récemment dans les localités d’Aita al-Chaab et Yaroun.

Peur bleue chez les colons

Les chefs des colonies du nord de la Palestine occupée ont évoqué les dégâts causés aux colonies par les missiles du Hezbollah, soulignant « qu’ils ne pourraient pas rentrer chez eux sans éliminer la menace de ces missiles ». David Azoulay, chef de l’autorité locale de la colonie de Metulla, a déclaré à la chaîne Kan que « malheureusement, nous avons subi beaucoup de dégâts depuis le début de la guerre », rappelant « qu’aujourd’hui, quatre mois se sont écoulés avec 80 000 personnes évacués. »

Concernant les maisons endommagées par les missiles du Hezbollah, il a expliqué que « ces jours-ci, nous faisons une sorte d’enquête à l’aide d’un drone depuis les airs, mais nous estimons qu’environ 130 maisons ont été endommagées sur un total de 500 le long de la frontière avec le Liban ». Il a souligné que « la plupart des victimes dans les maisons des colons à Metulla sont dues aux missiles antichar, en particulier aux missiles Kornet », ajoutant que « lorsque le missile touche la maison, il la détruit complètement ainsi que ses environs, et il y a beaucoup de dégâts ».

Concernant les propos de Yoav Galant, ministre de la Défense, sur sa préférence pour une solution politique avec le Liban, D. Azoulay a déclaré ne pas croire « à cette solution. » Il a poursuivi : « Je connais bien le Hezbollah et j’ai même passé plusieurs années au Liban donc je peux vous dire: le Hezbollah n’ira pas au nord du Litani parce qu’on lui a demandé de le faire. On doit simplement frapper, et Israël, quatre mois plus tard, ne l’a pas encore compris. » et d’ajouter : « Jeudi, nous avons organisé une soirée avec les habitants, et je leur ai dit que nous ne reviendrons pas si la menace de missiles antichar à une distance de 8-10 kilomètres persiste et nous ne voyons pas les forces d’Al-Radwan sur la clôture, et nous, à Metulla, connaissons très bien le problème d’Al-Radwan ».