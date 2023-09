Le Groupe CDG : engagé pour soutenir les victimes et contribue à l’effort de reconstruction des zones sinistrée

Le Groupe CDG s’engage à contribuer à l’effort national pour soutenir les populations touchées et participer activement à la reconstruction, sur le long terme, des zones sinistrées. Ainsi, décision a été prise de verser une contribution de 500 MDH au « Fonds Spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc », ainsi qu’une contribution de 10 MDH en faveur de la Fondation Mohamed V pour la Solidarité.

Plus, les collaborateurs de l’Institution se joignent à l’effort à travers notamment un don sur leurs salaires. En outre, note un communiqué, « la mobilisation volontaire sur le terrain » aux côtés d’associations locales partenaires, afin d’apporter « aide et soutien aux populations dans le besoin », est aussi assurée par des collaborateurs du Groupe. Une opération de dons en nature (matériels / équipements) est également lancée, basée sur les besoins identifiés par les autorités locales. Une première opération dans ce sens, en cours de déploiement, concerne l’acquisition et la livraison de tables, chaises, tableaux, blocs sanitaires mobiles et extincteurs aux établissements scolaires provisoires dans les zones sinistrées. « Acteur national de premier plan dans le développement territorial, le Groupe CDG reste par ailleurs mobilisé pour mettre à contribution ses actifs ainsi que son expertise technique et financière au service du vaste chantier de reconstruction que connaitront les zones touchées », assure le Groupe.