Le front libano-palestinien toujours incandescent : Entre tirs de missiles et raids aérien…

Les médias israéliens ont rapporté vendredi le tir d’une vingtaine de missiles lancés depuis le sud du Liban vers Kiryat Chmona. Auparavant, des sirènes avaient retenti à Kiryat Chmona, Kfar Yuval, Sner et Maayan Baruch dans la Galilée, à la frontière libano-palestinienne.

De son côté, le journal Maariv avait assuré qu’il n’est pas possible d’atteindre la plupart des maisons endommagées dans la colonie d’Al-Manara et d’évaluer l’étendue des dégâts dus à la menace des missiles antichar du Hezbollah. Et d’ajouter que les estimations évaluent les destructions totales ou partielles à 70 %.

Le Hezbollah a ciblé la veille, jeudi, le matériel d’espionnage sur le site Al-Radar dans les fermes libanaises occupées de Chebaa, dans le secteur Est. Des missiles ont aussi été tirés sur le site d’Al-Sammaqa dans les fermes libanaises occupées de Chebaa. Dans la même zone, un autre site, celui de Ramtha, a subi le même sort, les missiles qui l’ont atteint ayant entrainé des pertes confirmées.

Dans le secteur Ouest, c’est un déploiement de soldats israéliens qui a été visé, dans la soirée, à proximité de la caserne Zarit par une salve de missiles.

Des dégâts incommensurables ont été signalés dans les zones ciblées par le Hezbollah. Orly Ishak, directeur du kibboutz Al-Manara, dans le nord de la Palestine occupée, a parlé au journal israélien Maariv de l’ampleur des destructions survenues aux maisons et aux bâtiments du kibboutz, à la suite des tirs de missiles et de roquettes. Il a rapporté qu’Al-Manara, affiliée au Conseil régional de Haute Galilée, située à quelques centaines de mètres de la barrière frontalière, fait « partie des colonies qui ont reçu le coup le plus dur depuis le début de la guerre dans le nord (de la Palestine occupée, ndlr) ».

Elle a fait état de « 103 maisons endommagées par les tirs du Hezbollah, sur environ 155 maisons dans la colonie, soit environ 70 % du total des maisons du kibboutz ».