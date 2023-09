Le chef de la diplomatie iranienne au Liban : Série de rencontres avec les acteurs l’axe de la résistance

Hassan Narsallah et son hôte ont discuté des derniers développements sur la scène politique au Liban et dans la région, a rapporté, vendredi 1er septembre, les sources médiatiques du Hezbollah.

Le chef de la diplomatie iranienne s’est également entretenu à huis clos, lors de sa visite à Beyrouth, avec les dirigeants des mouvements de la résistance palestinienne le Hamas et le Jihad islamique. Il a réitéré l’attachement de Téhéran à la stratégie de soutien au peuple palestinien, à sa résistance et à la cause de la libération de sa terre. A. H. Abdollahian a rappelé aux dirigeants du Jihad islamique et du Hamas « l’appel du leader iranien, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, à la nécessité de soutenir la Cisjordanie ». « La République islamique ne renoncera pas dans ses choix en faveur de la Palestine et continuera à soutenir fermement sa résistance », a-t-il assuré.

Pour leur part, les dirigeants de la résistance palestinienne ont renouvelé leur attachement à l’option de la résistance « en tant qu’option stratégique pour le peuple palestinien ». « Nous ne renoncerons pas aux opérations de résistance en Cisjordanie, qui constituent une priorité dans cette période », ont-ils ajouté.

Il convient de rappeler que le chef de la diplomatie iranienne a effectué, fin avril, une visite au Liban, au cours de laquelle il s’est rendu à la frontière libanaise avec la Palestine occupée. Il avait alors déclaré que « toutes les évolutions positives dans la région conduiront à l’effondrement de l’entité sioniste ». Il avait indiqué avoir reçu des « évaluations précises et des assurances de Sayed Nasrallah selon lesquelles la résistance palestinienne et libanaise sont dans les meilleures conditions et que l’axe de la résistance est déterminé à inverser l’équation avec l’occupation israélienne ».