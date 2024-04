L’Algérie course le Maroc au Kenya : Le dossier saharien explique la fièvre algérienne

Ce déplacement « s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer les relations de coopération et d’amitié historiques entre l’Algérie et le Kenya, ainsi qu’à consolider les liens de concertation et de coordination sur les développements régionaux et internationaux, dans le sillage de l’attachement constant des deux pays aux objectifs de l’unité africaine et de l’action africaine commune », indique la diplomatie algérienne dans un communiqué.

Ce déplacement survient une semaine après l’annonce d’un probable déplacement de William Ruto, président kenyan, au Maroc. Ce projet a été au menu des entretiens entre le n°2 du ministère kenyan des Affaires étrangères et le chef de la diplomatie du royaume. Le 21 mars dernier, Abraham Korir Singoei était à Rabat porteur d’un message du chef de l’Etat kenyan au roi Mohammed VI.

Le pouvoir algérien redoute les conséquences de la visite de W. Ruto à Rabat sur la reconnaissance en 2013 par le Kenya de la fantomatique entité séparatiste (RASD). Pour rappel, W. Ruto avait annoncé, le 14 septembre 2022 sur les réseaux sociaux, la rupture des relations avec la RASD. Annonce vite retirée, sous la pression des partisans du Polisario, dont le chef de file n’est autre que Moses Wetangula, président de la Chambre basse du Parlement. Il est également le chef du Parti FORD Kenya, membre de la coalition Kenya Kwanza qui a soutenu la candidature de W. Ruto aux élections présidentielles d’août 2022.

Outre l’appui de M. Wetangula, les séparatistes biberonnés par Alger bénéficient du soutien de l’ancien président Uhuru Kenyatta que W. Ruto a nommé, en septembre 2022, envoyé spécial du Kenya pour l’Ethiopie et la République démocratique du Congo (RDC). C’est lui qui, une fois proclamé président du Kenya en avril 2013, avait repris la reconnaissance de la RASD, suspendue par son prédécesseur.

En janvier dernier, l’Algérie avait fait don de 16.000 tonnes d’engrais au Kenya. Geste annoncé dans le sillage de l’appel lancé par des sénateurs kenyans pour que le gouvernement ouvre une ambassade au Maroc. Appel qui a eu l’échos escompté puisque le 8 mars, Jessica Muthoni Gakinya, a été nommée ambassadrice à Rabat par W. Ruto.