LabelVie : Le résultat courant amélioré en 2022

Le résultat courant a connu une augmentation de 20%, traduisant la résilience du Groupe et sa capacité d’adaptation sur le volet commercial et maitrise des charges dans un contexte perturbé, indique le Groupe dans un communiqué financier. Le résultat non courant s’est chiffré, quant à lui, à 196,4 MDH en 2022, fait savoir la même source, notant qu’il s’agit essentiellement d’une plus-value réalisée par le Groupe suite à l’apport d’actifs fonciers et immobiliers à l’OPCI (Organisme de Placement Collectif Immobilier) Terramis.

Le résultat financier s’est élevé, pour sa part, à 17,2 MDH en 2022 malgré un investissement de 1,17 Mrd DH réalisé au cours de l’année Porté par la hausse des volumes des ventes et la maîtrise des charges de fonctionnement du Groupe cantonnées à leur niveau de l’exercice précédent, malgré un contexte inflationniste, le résultat d’exploitation a connu une progression de 19% à 752 MDH, ajoute le communiqué.

S’agissant du chiffre d’affaires (CA) consolidé, il s’est élevé à 13,95 Mrds DH en 2022, en progression de 19% par rapport à celui réalisé une année auparavant. Cette hausse a été portée principalement par l’ouverture de 19 nouveaux points de vente, ainsi qu’une politique commerciale agressive. Par ailleurs, le communiqué fait savoir que le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale des actionnaires la distribution d’un dividende de 250 MDH au titre de l’exercice 2022, soit 86,36 dirhams par action.