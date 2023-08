Label Vie : Le CA en hausse de 21% à fin juin

Dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels, Label Vie explique la progression des volumes de ventes notamment par la reconduction du dispositif anti-inflation proposant des prix attractifs visant à soutenir le pouvoir d’achat.

Cette progression des volumes de ventes concerne l’ensemble des formats d’activité du Groupe, à savoir Atacadao (+23%), Carrefour market (+24%) et Carrefour (+17%), précise la même source. Parallèlement, la dynamique d’expansion s’est poursuivie avec 6 nouveaux magasins ouverts en 2023 et le lancement de la franchise avec pour objectifs l’accélération du développement du Groupe et le renforcement de son empreinte socio-économique.

S’agissant de la dynamique d’investissement, elle s’est poursuivie avec un montant net de 582 MDH réalisé au cours du S1-2023, correspondant à l’ouverture et à la rénovation de ses magasins, ainsi qu’à la poursuite de la transformation digitale du Groupe lancée en 2021.

La poursuite de la dynamique de l’investissement correspond, en outre, à l’extension des plateformes logistiques, avec 14.200 m2 de surface de stockage supplémentaire sur la plateforme de Skhirat, ramenant la superficie de stockage du Groupe à un total de 47.210 m2.

Pour ce qui est de l’endettement, le Groupe a affiché un taux d’endettement financier net maîtrisé à 53% du total du financement permanent au 30 juin 2023, malgré le niveau important d’investissements.