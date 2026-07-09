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La Syrie débarrassée du carcan des sanctions US : Un coup de pouce de D. Trump à A. Al-Charaa

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La Syrie débarrassée du carcan des sanctions US : Un coup de pouce de D. Trump à A. Al-Charaa

« Aujourd’hui, le président Trump a informé le Congrès de l’intention de son administration d’annuler la désignation de la Syrie comme État soutenant le terrorisme, à l’issue d’une période de pré notification de 45 jours. Il s’agit d’une nouvelle étape historique franchie par le président Trump afin d’offrir au peuple syrien une chance de retrouver la prospérité », a déclaré M. Rubio dans un communiqué.

Cette décision intervient après la rencontre entre D. Trump et le président syrien Ahmad al-Charaa, mercredi à Ankara, au cours de laquelle le président américain avait indiqué qu’il comptait lever cette désignation.

Interrogé sur un éventuel retrait de la Syrie de cette liste, D. Trump avait répondu : « Je pense que je vais le faire. Pourquoi ne le ferais-je pas ? Il fait un excellent travail », en référence à A. al-Charaa.

Selon M. Rubio, la levée de cette désignation permettra de « débloquer le commerce et les investissements internationaux » et offrira à la Syrie « une chance de se reconstruire ». Il a ajouté qu’« une Syrie stable, unie et en paix avec elle-même et ses voisins profite non seulement à la région, mais au monde entier ».

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