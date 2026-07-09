Base militaire à Berebera : Abou Dhabi endosse le rôle de poisson-pilote à Israël

Selon le quotidien Le Monde, les travaux de construction se sont accélérés autour de l’aéroport de Berbera. Des images satellites prises entre octobre 2025 et mars 2026 montrent des excavations et des installations souterraines, probablement destinées à des hangars, des dépôts de munitions ou des réserves de carburant, ainsi que des plateformes surélevées pouvant accueillir des systèmes de défense aérienne.

Le journal a précisé que « ce projet est lié à l’évolution rapide de la situation géopolitique en mer Rouge et dans le golfe d’Aden, notamment suite à la reconnaissance par Israël de l’indépendance du Somaliland en décembre 2025 », une décision qui a suscité une vive condamnation de la part de la Somalie et des organisations régionales et internationales.

Par ailleurs, Israël et le Somaliland ont démenti l’existence d’un accord de défense formel concernant l’établissement d’une base militaire, tandis que Le Monde a rapporté que « la coopération en matière de sécurité avait déjà débuté sur le terrain par des visites et des contacts militaires et de sécurité non annoncés ».

Aucune confirmation officielle n’a été apportée par les Émirats arabes unis, les États-Unis ou Israël concernant l’établissement d’une base militaire conjointe à Berbera. De leur côté, des sources somaliennes locales indiquent que « le gouvernement fédéral de Mogadiscio s’oppose à toute présence militaire étrangère à Berbera sans son consentement, y voyant une violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Somalie ».