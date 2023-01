La société israélienne éclatée : Les déchirures s’intensifient

Réagissant aux propos de Benny Gantz, ex-ministre israélien de la sécurité, selon lesquels la responsabilité de la guerre civile incomberait au Premier ministre B. Netanyahu, le député Zvika Fogel a appelé, mardi 10 janvier, à l’arrestation de B. Gantz et Yair Lapid accusés de rébellion, a rapporté le site israélien Mafzak Live. Lequel ajoute que « ce problème n’a pas été retiré de l’ordre du jour, mais devient de plus en plus intense. »

Pour sa part, Almog Cohen, responsable israélien, a déclaré dans une interview à la télévision israélienne Channel 13 que « si Lapid et Gantz n’arrêtent pas de diviser, d’inciter et de faire couler le sang dans les rues, ils seront arrêtés et enchaînés ». Ce à quoi B. Gantz a répondu, s’adressant directement à B. Netanyahu, qu’« Israël a besoin d’un large consensus, et non d’une division, d’une incitation et de divisions continues ». S’adressant à l’actuel chef du gouvernement sioniste, il lui a rappelé que « vos actions dirigées contre les droits individuels et contre les principes fondamentaux s’intensifient de plus en plus », l’appelant à « condamner les attaques contre les manifestants et les déclarations dures et à travailler pour stopper les divisions et non les exacerber ».

Y. Lapid, ex-Premier ministre israélien a également réagi à l’attaque contre les manifestants en rappelant que « c’est ainsi que les institutions s’effondrent en une journée ». Et d’ajouter que « Fogel, membre de la Knesset, dit que Benny Gantz et moi devrons être arrêtés pour trahison et mis en prison, parce que nous avons parlé contre le gouvernement. Nous ne leur permettrons pas de nous piétiner ».