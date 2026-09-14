La guerre prend de l’ampleur entre Riyad et Sanaa : Bases et infrastructures saoudiennes durement frappées

Le porte-parole des forces armées yéménites a précisé, lundi, que l’opération menée au moyen de dizaines de missiles balistiques et de drones a atteint ses objectifs avec précision, infligeant de lourdes pertes à la base. Le général Yahya Saree a précisé que cette attaque intervient en riposte à « la sauvage agression saoudienne qui a visé notre pays et notre peuple, et face à la majeure escalade menée à travers plus de 300 raids au cours des cinq derniers jours par des chasseurs saoudiens de type F-15 et Typhoon — ciblant la majorité des gouvernorats yéménites à partir des bases de Khamis Mushait et de Taëf ».

Il a réitéré que « les forces armées poursuivront leurs opérations militaires qualitativement dirigées vers la profondeur saoudienne tant que se poursuivra cette agression injuste contre notre peuple. Toute nouvelle agression sera répliquée par des opérations encore plus vastes et plus rigoureuses ». Avant de conclure: « Nous maintenons l’ancrage de l’équation ‘siège contre siège et escalade contre escalade’, ainsi que le ciblages des regroupements saoudiens, jusqu’à l’arrêt de l’agression et la levée du blocus imposé à notre cher pays. »

Les images satellites ont révélé l’ampleur des dégâts infligés aux principaux oléoducs saoudiens, ravivant les craintes quant à l’approvisionnement pétrolier mondial, selon le quotidien The Guardian. Le journal souligne que « les Saoudiens n’ont pas encore fourni de détails sur les dommages causés par l’attaque de drones contre l’oléoduc principal Est-Ouest menant à la mer Rouge, qui pourrait impacter près de 4 % de l’offre mondiale de pétrole ».

Des acheteurs et des négociants de pétrole saoudien ont indiqué que le Royaume épuisera ses stocks destinés à l’exportation s’il ne remet pas en service, d’ici quelques jours, l’oléoduc majeur acheminant le pétrole vers la mer Rouge — endommagé par une attaque de drones —, ce qui pourrait entraîner une perte allant jusqu’à 4 % des approvisionnements mondiaux. Des clichés satellites publiés dimanche soir ont montré une station de pompage appartenant à l’oléoduc stratégique saoudien (qui s’étire d’est en ouest sur 1 200 kilomètres) totalement calcinée et très lourdement endommagée, à la suite d’attaques de drones survenues vendredi.

Toute contraction supplémentaire des flux de brut en provenance de l’Arabie saoudite — premier exportateur mondial — accentuerait la crise mondiale de l’approvisionnement, qui a déjà propulsé les cours mondiaux du carburant à des niveaux records et alimenté l’inflation à travers le monde.

D’autres images satellites ont révélé de nouveaux dommages subis par l’installation de stockage de produits pétroliers d’Aramco à Jizan. Ces révélations surviennent alors que les forces armées yéménites ont mené des attaques contre des cibles au cœur de l’Arabie saoudite et pris le contrôle de l’île stratégique de Périm, située dans le détroit de Bab al-Mandab, élargissant ainsi leur emprise sur ce verrou maritime névralgique.

Dimanche, le cours du brut Brent — référence internationale du pétrole — a bondi de plus de 3,4 % pour atteindre 108 dollars le baril, un sommet inédit depuis le mois de mai. Depuis que les attaques de drones ont provoqué la mise à l’arrêt de l’oléoduc, Riyad n’a toujours pas communiqué de détails complets sur l’étendue des dégâts ni sur la durée de l’interruption du flux ; l’Arabie saoudite ayant attribué l’attaque à des drones tirés par des militants en Irak.

Des sources interrogées par l’agence Reuters ont livré des estimations divergentes : l’une d’elles signale que la réparation des dégâts pourrait nécessiter jusqu’à six semaines, tandis qu’une autre avance la possibilité d’un rétablissement plus rapide, avec une reprise partielle du pompage durant la poursuite des travaux. Aucun commentaire immédiat n’a été émis par le bureau de presse du gouvernement saoudien ou par le ministère de l’Énergie.

Au cours des six derniers mois, l’oléoduc traversant le désert de la péninsule Arabique a épargné à l’Arabie saoudite le contrecoup de la fermeture du détroit d’Ormuz, qui a paralysé les exportations de ses voisins. Le Royaume — en sa qualité de premier exportateur mondial de brut — a exploité cet oléoduc pour dérouter environ 4 millions de barils par jour (soit l’équivalent de près de 4 % de l’offre mondiale) vers le port de Yanbu sur la mer Rouge. Toutefois, l’oléoduc étant hors service, le port de Yanbu ne dispose plus que de stocks suffisants pour maintenir ses exportations pendant 5 à 7 jours seulement, selon trois sources du secteur pétrolier au fait des opérations d’exportation saoudiennes s’confiant au Guardian.

Une quatrième source a indiqué que l’Arabie saoudite dispose également de réserves permettant d’approvisionner ses clients durant quelques jours via les ports égyptiens d’Aïn Sokhna (sur la mer Rouge) et de Sidi Kerir (sur la Méditerranée). Les quatre sources ont confirmé que ces stocks ne sont pas totalement remplis et qu’ils finiront par s’épuiser si l’exploitation de l’oléoduc Est-Ouest ne reprend pas.

Avec la flambée des cours du pétrole, les espoirs d’une percée diplomatique à court terme se sont évaporés, après l’annonce dimanche soir par Badr Al-Busaidi, ministre omanais des Affaires étrangères, du report de la réunion régionale qui devait se tenir lundi, « dans un souci de consensus ».

Des responsables iraniens avaient pourtant affirmé qu’ils assisteraient à cette réunion avec les États arabes du Golfe pour présenter un accord conclu avec le sultanat d’Oman concernant la régulation de la navigation à travers le détroit d’Ormuz.

Les perturbations sur les livraisons de brut ont entraîné dans leur sillage une hausse des prix des produits pétroliers raffinés, comme l’essence et le gazole, les prix du gazole aux États-Unis franchissant vendredi un record historique, dépassant la barre des 6 dollars le gallon en moyenne.

Inquiétudes à Tel-Aviv

Le Yediot Ahronoth a indiqué que les développements rapides au Yémen retiennent l’attention des services de sécurité israéliens, compte tenu de la menace potentielle que représente l’avancée des forces de Sanaa vers le détroit de Bab el-Mandeb pour les lignes d’approvisionnement israéliennes via la mer Rouge. Ces derniers jours, les forces de Sanaa ont renforcé leur influence sur la côte ouest après avoir pris le contrôle de Mokha et d’îles stratégiques près de Bab el-Mandeb, qui relie la mer Rouge au golfe d’Aden et à l’océan Indien.

Le journal israélien a cité des responsables déclarant que cette évolution est « inquiétante », mais que les services de sécurité israéliens n’envisagent pas d’intervention militaire à moins qu’Israël ne soit directement attaqué. D’après le journal, les autorités sécuritaires et politiques israéliennes considèrent l’avancée des forces de Sanaa comme un événement qui dépasse le simple cadre d’un développement local au Yémen. Les responsables militaires estiment que la situation représente un danger potentiel, non seulement pour Israël, mais aussi pour les pays qui dépendent de ce corridor maritime.

Les services de sécurité israéliens estiment que le danger de la situation actuelle au Yémen réside dans le détroit de Bab el-Mandeb, qui, par endroits, ne mesure qu’environ 18 kilomètres de large, ce qui facilite la perturbation du trafic maritime par rapport à des voies maritimes plus larges comme le détroit d’Ormuz, qui mesure environ 55 kilomètres de large. Cela signifie que les forces contrôlant le détroit de Bab el-Mandeb n’ont pas besoin de systèmes radar sophistiqués ni d’autres capacités de surveillance complexes pour identifier et cibler les navires. Il est possible de repérer visuellement les navires et de les cibler facilement à l’aide d’armes relativement simples, telles que les missiles antichars guidés Kornet.

À cet égard, le Yediot Ahronoth a expliqué que, selon les évaluations israéliennes, les forces de Sanaa pourraient utiliser des missiles et des bateaux piégés pour cibler les navires et sélectionner précisément leurs cibles, ce qui leur donnerait la capacité d’influencer la navigation dans ce corridor. Comme il a relevé les inquiétudes israéliennes de l’émergence d’une « coalition réelle et sérieuse dirigée par l’Iran » capable d’exercer une large influence sur les routes maritimes de la région, d’autant plus que Washington a jusqu’à présent refusé d’intervenir dans la crise.

Le journal israélien souligne la priorité accordée par Israël à la « liberté de navigation maritime », notant qu’environ 98 % de ses importations arrivent par voie maritime, ce qui fait de toute menace pesant sur les routes maritimes un enjeu stratégique pour le pays.