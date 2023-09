La guerre des tankers se poursuit dans le Golfe : Deux bateaux arraisonnés par la marine iranienne

« Les forces navales des Gardiens de la Révolution ont saisi au cours de ces deux derniers jours deux navires. » C’est ce qu’a indiqué la télévision d’État iranienne, en citant l’amiral Mohammad-Sharif Shirali, un commandant local de l’armée de la République islamique.

Selon l’amiral, les navires, nommés Steven et Crown, battaient le pavillon du Panama et de la Tanzanie et transportaient plus de 1,5 million de litres de pétrole et gaz iraniens. Après avoir intercepté les deux pétroliers, l’Iran a également arrêté les membres de l’équipage. « Trente-sept membres d’équipage ont été remis aux autorités judiciaires du port de Mahshahr », dans le sud-ouest du pays, a précisé M-S. Shirali. « Avec un comportement professionnel et un avertissement ferme à tous les éléments étrangers présents dans la zone, les combattants des Gardiens ont conduit les navires confisqués jusqu’au port de Mahshahr », a-t-il ensuite ajouté.

Ces dernières semaines, l’armée US a intensifié sa présence dans le golfe Persique, alléguant justement que l’Iran tentait de s’emparer de navires empruntant cette voie maritime stratégique pour le commerce mondial.

Le 6 juillet dernier, d’après l’armée américaine, l’Iran aurait déjà saisi un navire commercial dans la région, un jour après que les États-Unis ont accusé les forces iraniennes d’avoir mené deux tentatives similaires au large des côtes d’Oman. En réponse, Téhéran avait justifié que le navire intercepté transportait « plus d’un million de litres de carburant de contrebande ».