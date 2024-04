La frontière libano-palestinienne toujours active : Le Hezbollah maintient la pression sur Israël

Le Hezbollah a annoncé avoir visé, jeudi, le quartier général du nouveau bataillon israélien Liman, avec des obus d’artillerie. La résistance islamique du Liban a également ciblé les positions des soldats d’occupation derrière le site de Jal al-Alam avec des missiles. La résistance a indiqué que « ces deux opérations interviennent en soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance ».

Le correspondant d’Al-Manar dans le sud a précédemment rapporté « qu’une salve de missiles avait été tirée en direction de la Galilée occidentale ». Les médias israéliens ont rapporté que « les sirènes ont retenti dans la colonie Betsit et que des explosions ont été entendues à Betsit et Shlomi, au nord ». Ils ont noté « qu’une maison de la colonie Shlomi avait été touchée par un missile, causant d’importants dégâts matériels », ajoutant que « les alertes n’avaient pas été activées ».

Alors que la résistance poursuit ses opérations contre des cibles israéliennes à la frontière avec la Palestine occupée, les médias d’occupation ont souligné que « les données sur ce qui se passe dans le nord ne doivent pas être cachées ». Dans ce contexte, les médias israéliens ont parlé des résultats dévastateurs, car il y a plus de 100 000 Israéliens en dehors des colonies et la zone est devenue une zone de guerre, où des milliers d’entreprises se sont effondrées et des établissements d’enseignement ont été fermés.

En parallèle, les attaques israéliennes contre les villages et villes du sud se poursuivent, les raids d’occupation ayant ciblé la ville de Yaron et la périphérie des villes d’Ainatha et Maroun al-Ras, selon ce que notre correspondant a rapporté.

Le Hezbollah a mené la veille, mercredi, plusieurs opérations contre l’occupation, ciblant un bâtiment où étaient stationnés des soldats israéliens dans la colonie de Metulla, avec des armes appropriées, provoquant des morts et des blessés dans les rangs ennemis. Il a également visé un groupe de soldats de l’occupation, avec des obus d’artillerie, alors qu’ils menaient une opération de fortification sur le site Al-Marj, faisant des victimes confirmées dans leurs rangs. En outre, ses artilleurs ont visé le site de Ruwaisat Al-Alam, dans les collines libanaises occupées de Kfar Shuba, ainsi qu’un rassemblement de soldats israéliens à Khallet Warda, avec des armes appropriées.

Une nouvelle position de commandement d’une compagnie israélienne derrière la caserne Branit, la position Al-Raheb et un rassemblement de soldats à proximité, ont aussi essuyé une salve de missiles.