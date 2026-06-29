La DGI sous la loupe du FMI : Amélioration notable des performances…

Au-delà de la progression des recettes fiscales ou de la poursuite de la digitalisation, le rapport d’activité 2025 de la Direction générale des impôts met en lumière une autre évolution majeure : la reconnaissance, par une évaluation internationale indépendante, des progrès accomplis dans la modernisation de l’administration fiscale marocaine. Cette reconnaissance intervient dans le cadre de la deuxième évaluation TADAT (Tax Administration Diagnostic Assessment Tool), un référentiel élaboré sous l’égide du Fonds monétaire international pour mesurer les performances des administrations fiscales selon des standards internationaux. Le dispositif apprécie notamment la qualité de la gouvernance, la conformité fiscale, la gestion des risques, l’efficacité opérationnelle ainsi que les services rendus aux contribuables.

Selon le rapport, la DGI a engagé en 2025 un important travail de préparation en vue de cette évaluation, inscrite dans sa stratégie d’alignement progressif sur les meilleures pratiques internationales. Cette démarche a débuté par un séminaire de formation animé par des experts du FMI au profit de responsables des structures centrales et régionales, afin de renforcer les capacités internes en matière d’évaluation des performances fiscales et de diffuser les bonnes pratiques en matière de conformité, de gestion des risques et de qualité de service.

En amont de la mission d’évaluation, la DGI a constitué une équipe dédiée chargée de conduire une auto-évaluation approfondie, de consolider les données requises et de préparer les échanges techniques avec les évaluateurs. Cette phase préparatoire a mobilisé aussi bien les structures centrales que les directions régionales de l’administration fiscale.

La mission d’évaluation s’est ensuite déroulée du 30 septembre au 13 octobre 2025. Elle a porté sur plusieurs dimensions essentielles de l’action de la DGI, notamment la mobilisation des recettes, la conformité fiscale, la gestion des risques, la transformation numérique et l’amélioration des services destinés aux contribuables. L’exercice avait également pour objectif d’identifier les domaines susceptibles de faire l’objet de nouveaux progrès. Les conclusions présentées dans le rapport témoignent d’une amélioration significative de la performance globale de l’administration fiscale. Plusieurs indicateurs qui avaient obtenu les notes C ou D lors de l’évaluation de 2018 progressent désormais vers les niveaux A ou B. Au total, quatorze indicateurs atteignent la note A, contre seulement quatre lors de la précédente évaluation, illustrant l’impact des réformes conduites ces dernières années.

Pour la DGI, cette évaluation s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation engagée depuis plusieurs années. Le rapport souligne que le Maroc satisfait désormais aux standards minimums de l’Action 14 du projet BEPS relatifs au règlement des différends fiscaux internationaux. Il rappelle aussi la désignation de la DGI à la vice-présidence du Groupe d’évaluation par les pairs du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, ainsi que sa participation aux travaux menés sous l’égide des Nations unies sur une future convention-cadre en matière de coopération fiscale.