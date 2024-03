La Cisjordanie à feu et à sang : L’autre guerre sioniste peu médiatisée

Selon le site d’al-Jazeera, depuis le 7 octobre, l’occupation israélienne a mené plus de 30.458 attaques en Cisjordanie occupée pendant lesquelles elle a tué 394 Palestiniens dont 70 enfants et blessé 3.918 autres. Elle a arrêté 7.040 Palestiniens aussi.

Des opérations de résistance palestiniennes se sont aussi multipliées. La dernière, annoncée jeudi après-midi, a conduit à la mort de deux colons israéliens tués par balles près de la colonie d’Ely dans le nord de la Cisjordanie occupée, selon les services de secours israéliens. Et ce après des incursions israéliennes dans plusieurs régions, au cours desquelles les forces d’occupation ont tué un Palestinien et arrêté des dizaines d’autres. « Des secouristes ont constaté le décès de deux hommes, un d’environ 40 ans et un autre d’environ 20 ans », a annoncé le Magen David Adom, l’équivalent israélien de la Croix-Rouge, selon l’AFP.

Le rabbin Yitzhak Zeiger, 57 ans, est l’une des personnes tuées lors de l’opération menée ce soir à Ely, ont rapporté dans la soirée les médias israéliens. L’opération a eu lieu à la station d’essence près d’Ely qui avait déjà été le théâtre d’une opération de résistance palestinienne en juin 2023 dans laquelle avaient péri quatre civils israéliens. Selon l’armée d’occupation, l’auteur de l’opération a été « neutralisé ». Les médias israéliens ont indiqué par la suite qu’il a été tué.

Originaire de Qalandia, au nord de la ville sainte d’al-Qods occupée, le martyr est Mohamad Manasra (31 ans). Il est officier de la police palestinienne et faisait partie du Département des investigation criminelles.

Un colon israélien avait été tué la semaine dernière lors d’une attaque près de la colonie de Maalé Adoumim, située entre la ville sainte d’al-Qods occupée et la mer Morte, en Cisjordanie occupée. Trois Palestiniens avaient ouvert le feu à l’arme automatique sur des véhicules pris dans un embouteillage près de cette vaste colonie, le tuant et en blessant huit autres.

Dans la soirée de jeudi, des milices de colons armés ont été vus à proximité de plusieurs villages au sud de Naplouse. Les médias palestiniens ont rendu compte d’appels qui leur ont été lancés pour attaquer les villages palestiniens à l’est de Ramallah et au sud de Naplouse. Ils ont aussi rendu compte d’attaques de colons perpétrées à proximité des deux villages Barqa et Bitine à l’est de Ramallah. Les actes de violences de colons contre des Palestiniens en Cisjordanie ont enregistré un record en 2023, a indiqué récemment l’ONG israélienne Yesh Din, l’ONU ayant recensé par ailleurs 1.225 attaques de colons sur des Palestiniens au cours de l’année.

Selon le ministère de la Santé de l’Autorité palestinienne, les troupes israéliennes et les colons ont tué au moins 400 Palestiniens en Cisjordanie depuis le début de la guerre à Gaza.

L’opération d’Ely a attisé le débat autour de la décision prise la veille par le cabinet de guerre « de ne pas imposer de restrictions radicales aux Arabes israéliens sur le Mont du Temple pendant le Ramadan du mois prochain », selon Times of Israel, autorisant aux Palestiniens des territoires de 1948 de se rendre à la mosquée d’al-Aqsa.

Itamar Ben Gvir, ministre israélien de la Sécurité intérieure, chef d’une formation d’extrême-droite qui est favorable à un contrôle juif de l’Esplanade de mosquées, a récemment appelé à limiter l’accès des Palestiniens. Mais « le cabinet ministériel a capitulé » concernant la prière dans la mosquée d’al-Aqsa pendant le mois de Ramadan. « Et aujourd’hui nous avons fait l’objet d’une attaque, et ce matin des colons ont été évacués… Le cabinet de guerre devrait renoncer à son hypothèse de vision erronée », a-t-il dit ce jeudi.

Selon la chaîne 12, le Cabinet de guerre a décidé de retirer à I. Ben Gvir le pouvoir d’imposer des restrictions aux fidèles de la mosquée Al-Aqsa. Elle a ajouté que ses propositions restrictives pendant le mois Ramadan ne seront pas prises en compte par crainte d’une escalade à Jérusalem et à l’intérieur.

Entre le soir du mercredi 28 février et la matinée de jeudi, au moins 20 Palestiniens ont été arrêtés en Cisjordanie occupée dont des enfants et d’anciens détenus palestiniens. A l’aube de jeudi, les forces d’occupation ont tué le jeune Bachar Nohad Hanini (35 ans/à droite) pendant un raid contre la localité Beit Forik, à l’est de Naplouse.

Des affrontements ont éclaté avec les habitants de cette localité pendant l’incursion de l’armée d’occupation pendant laquelle elle a perquisitionné le centre de l’Amitié médical.

Dans le camp de Jénine, la Brigade chargée de la palestinienne a découvert une force israélienne spéciale dans l’entourage du camp , et ont ouvert sur elle le feu de mitrailleuses. Des incursions ont également eu lieu dans le camp Balata à l’est de Naplouse, dans le village al-Laban al-Gharbi et le camp al-Jalazone, au nord de Ramallah.

Entretemps la colonisation de la Cisjordanie se poursuit. Selon l’agence Reuters, Israël a confisqué 650 acres de terres pour les annexer. Une source israélienne a assuré pour Reuters, que « ces terres seront répertoriées comme faisant partie de la colonie de Maalé Adumim », à l’est de la ville sainte d’al-Qods « sans plan de construction ».

Côté palestinien, le gouvernement de Ramallah a condamné cette décision par la voix de son porte-parole Nabil Abou Roudeina. Jugeant qu’elle vise à isoler la ville sainte d’al-Qods de sot entourage palestinien, il a assuré que « toutes les formes de colonisation sont illégitimes » et « il n’y aura pas de paix tant qu’il y aura une seule colonie dans les territoires palestiniens ». Selon lui, « le gouvernement israélien poursuit sa politique destinée à empêcher l’établissement d’un Etat palestinien sur les frontières du 4 juin 1967, avec al-Qods pour capitale en poursuivant la colonisation ».

« Tous les territoires qui ont été occupés en 1967 sont des territoires palestiniens qui appartiennent au peuple palestinien qu’ils soient des propriétés privées ou publiques. Les autorités de l’occupation israéliennes continuent de défier la légitimité internationale et leurs décisions qui ont confirmé l’illégalité de la colonisation dans tous les territoires palestiniens », a ajouté Abou Roudeina. « Il n’y aura ni paix ni sécurité sans un retrait complet des territoires palestiniens occupés en 1967, y compris al-Qods et Gaza », a-t-il déclaré.

Et d’imputer la responsabilité de ces politiques israéliennes à l’administration US, lui demandant de « traduire ses paroles en actes en interdisant au gouvernement israélien de poursuivre ses crimes que ce soit dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie ».