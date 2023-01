La Boxe en fête à Marrakech : Le Trophée international Mohammed VI de retour

« Le Maroc est le premier pays africain à s’être vu accorder l’agrément de l’Association internationale de boxe (IBA) pour organiser ce prestigieux tournoi », fait-on remarquer, ajoutant qu’il s’agit d’un événement incontournable pour accompagner l’histoire de la boxe marocaine. La 6ème édition du Trophée international Mohammed VI sera l’occasion de consolider la place du Maroc parmi les grandes nations de la boxe, en intégrant la WBT (World Boxing Tour) – Golden Belt Series.

Associant compétition, échange et convivialité, cette édition concourra à l’amélioration du classement mondial des athlètes. La Golden Belt Series favorisera la promotion de la discipline tant au niveau national qu’international.

La première édition de ce tournoi a été organisée en 2004 à Rabat et comptait 10 pays participants, plus 2 sélections nationales. La 2e édition, organisée en 2006 à Fès, a été marquée par la participation de 9 pays, en plus de 2 équipes marocaines. La 3e me édition, tenue en 2008 à Casablanca, rassemblait 15 pays, en sus du Maroc.

La 4e me édition, tenue en 2010 à Marrakech, a enregistré la participation de 22 pays, outre le Maroc. Enfin, la 5e me édition, organisée en 2014 à Marrakech, a rassemblé 14 pays, plus deux formations nationales.

La Golden Belt Series est un système de compétition unifiée et une opportunité pour les boxeuses et les boxeurs de s’opposer régulièrement à des adversaires d’autres pays, de glaner des titres, de gagner des points au classement mondial, d’enrichir leur expérience, mais aussi de remporter des primes importantes.