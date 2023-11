La boucherie de Gaza suscite des vagues de boycott : Des multinationales dans le viseur

Plusieurs appels au boycott ciblent McDonald’s, Coca-Cola, Nido, Carrefour, Papa John’s ou encore Starbucks. Ces appels ont été lancés sur la foi que les franchises de ces multinationales en Israël auraient soutenu l’armée israélienne, que ce soit financièrement ou moralement.

McDonald’s et Papa John’s ont vite réagi au Moyen-Orient en niant toute implication, affirmant leur neutralité et leur refus de prendre position politiquement. La controverse la plus marquante a concerné Starbucks, qui a été la cible d’attaques, notamment en raison de la solidarité exprimée envers les Palestiniens par son syndicat à Boston. Cette position a été désavouée par la direction de Starbucks, qui l’a jugée comme soutenant la violence perpétrée par le Hamas. Tout a débuté le 9 octobre dernier, lorsque le syndicat Starbucks Workers United (SWU) a publié un tweet exprimant sa solidarité avec la Palestine. Le tweet a depuis été supprimé du compte de la SWU, mais a forcé Starbucks à se dissocier de cette déclaration. La marque a même demandé à son syndicat de ne plus utiliser son nom ni son logo pour éviter toute confusion, mais le SWU a refusé et a réitéré son soutien à la Palestine via un autre tweet épinglé sur son compte. Starbucks a finalement porté plainte contre son propre syndicat.

Dans ce contexte tendu, de nombreuses filiales des chaînes mentionnées au Moyen-Orient ont cherché à montrer leur solidarité en faisant des dons pour aider Gaza face aux bombardements israéliens qui ont fait des milliers de morts, principalement des enfants. Ainsi, les franchises de McDonald’s aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Qatar, en Turquie, en Égypte et au Koweït ont annoncé d’importants dons pour soutenir Gaza. De son côté, Papa John’s en Égypte a promis de verser un pourcentage de ses ventes pour aider les Palestiniens.

Ce mouvement de boycott a également touché l’industrie du cinéma, suite aux dons de la Walt Disney Company à des organisations d’aide humanitaire en Israël en réaction aux attaques du Hamas. Cette action intervient après que plus de 700 dirigeants de l’industrie du divertissement aux USA ont signé une lettre ouverte en soutien à Israël, après l’attaque du Hamas, publiée par l’organisation à but non lucratif de l’industrie du divertissement Creative Community For Peace. « Nous devons tous faire ce que nous pouvons pour soutenir les innocents qui vivent tant d’épreuves, de violences et d’incertitudes – en particulier les enfants (…) Nous condamnons ces attaques, la haine qui les a motivées et tous les actes de terrorisme, et nous continuerons à travailler pour aider davantage encore et rendre hommage aux victimes, à leurs proches ainsi qu’à toutes les personnes affectées par cette guerre », a déclaré Robert A. Iger, PDG de Disney. La diabolisation des Palestiniens qui luttent pour libérer leur pays d’une colonisation de plus de 70 ans se poursuit aux yeux de nombre d’institution qui soutiennent Israël et ses boucheries. De quoi donner plus de poids au mouvement BDS dont la luette s’avère des plus justes.