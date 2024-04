Journée internationale d’Al-Qods : Des millions de manifestants exigent la fin du génocide à Gaza

Dans ce contexte, le Comité permanent pour la Journée internationale d’alQods en Syrie a organisé un événement intitulé Le déluge des Libres dans le camp de Yarmouk, à Damas, la capitale. L’événement comprenait une présentation des résidents des camps palestiniens en Syrie et un festival de discours en présence de personnalités officielles, de dirigeants de partis, de factions, de forces arabes et islamiques, de religieux et d’un certain nombre de représentants de missions diplomatiques accréditées à Damas.

Au Liban, des manifestations ont eu lieu au Liban-sud dans sa capitale à Saida, avec la participation d’activités partisanes, politiques et populaires, pour commémorer la Journée internationale d’AlQods.

Les manifestants ont brandi des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : « Du sud à Gaza, nous sommes unis par la résistance et les martyrs », « Gaza a triomphé pour alQods avec son déluge béni et le déluge d’Al-Aqsa a renversé l’illusion sioniste ».

En Irak, des marches massives ont été organisés lors de la Journée internationale d’alQods dans la rue Palestine.

En Jordanie, des manifestants ont encerclé à nouveau l’ambassade israélienne dans la capitale, Amman, lors d’une marche massive intitulée Vendredi de la colère, à l’occasion de la Journée internationale d’alQods, en solidarité avec Gaza et en soutien à la résistance face à l’occupation israélienne. Les manifestants appellent à l’annulation de l’accord de Wadi Araba, ainsi qu’un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et l’entrée de l’aide humanitaire.

Au Bahreïn, des manifestations ont eu lieu pour commémorer la Journée internationale d’al-Qods à l’ouest de la capitale, Manama, et une autre manifestation a eu lieu à Diraz depuis la mosquée Imam Al-Sadiq. Les manifestants bahreïnis qui condamnent l’agression israélienne exigent l’annulation de l’accord de normalisation entre Bahreïn et l’entité israélienne.

Au Yémen, des manifestants se sont rassemblés sur la place Al-Sabeen dans la capitale, Sanaa, et sur plus de 100 places centrales et secondaires, ainsi que dans 14 gouvernorats yéménites, pour commémorer la Journée internationale d’al-Qods et pour confirmer la position yéménite continue de soutenir le peuple palestinien. Les marches au Yémen ont renouvelé l’engagement à soutenir le peuple palestinien, déclarant qu’elles étaient totalement prêtes à mettre en œuvre les directives des dirigeants concernant toutes les options qu’ils adopteraient pour combattre les ennemis de l’humanité.

Le communiqué de la marche a affirmé que la bataille pour libérer Al-Qods Al-Sharif et toute la Palestine ne concerne pas le peuple palestinien, mais relève plutôt de la responsabilité de la Oumma tout entière, et poursuit qu’il n’y a aucune excuse pour qu’un régime dans les pays islamiques puisse échouer ou se désister à jouer son rôle dans la libération de la Palestine et dans le soutien au peuple.

Il a appelé les dirigeants et régimes arabes et islamiques à assumer leurs responsabilités face à la barbarie américano-sioniste, déclarant que les Yéménites étaient prêts à affronter l’agression américaine et britannique avec toute leur force et leur courage.

Dans le sultanat d’Oman, les Omanais ont manifesté après la prière du vendredi devant l’ambassade américaine à Mascate, en solidarité avec Gaza et la résistance, en commémoration de la Journée internationale d’al-Qods et en condamnation du soutien continu des États-Unis à l’entité en son agression contre la bande de Gaza.

Dès les petites heures du matin, les marches de la Journée internationale d’al-Qods ont commencé en Iran le dernier vendredi du mois de Ramadan, coïncidant avec l’arrivée des corps des martyrs de l’agression israélienne contre le consulat du pays à Damas. Les marches ont été organisées dans plus de 2 000 lieux dans diverses provinces iraniennes.

Au Pakistan, des marches populaires ont été lancées dans plusieurs villes pour exiger la fin de l’agression israélienne contre la bande de Gaza. Les musulmans du Cachemire n’ont pas manqué d’exprimer leur solidarité avec Gaza et leur rejet de l’agression israélienne contre les Palestiniens.

En Indonésie, des manifestations populaires ont eu lieu à l’occasion de la Journée internationale d’alQods, en soutien à la bande de Gaza et au rejet de l’agression israélienne contre elle.

En Malaisie, des manifestants ont brandi les drapeaux des Forces de mobilisation populaire et des factions de la résistance lors de marches massives dans la capitale malaisienne, Kuala Lumpur. Les Malaisiens ont marché en brandissant des drapeaux palestiniens et des slogans dénonçant le meurtre d’enfants par l’occupation israélienne dans la bande de Gaza.

De même, des manifestations populaires massives ont eu lieu pour commémorer la Journée internationale d’alQods dans l’État nigérian de Bauchi, avec des manifestants brandissant des drapeaux palestiniens et scandant des slogans Mort à Israël.