Israël viole impunément la souveraineté du Liban : Série de raids mortels dans le district de Nabatieh. Le Hezbollah reste en retrait...

L’aviation de l’occupation a également frappé un batiment près de la Maison des enseignants dans la localité de Nabatieh al-Fawqa. Le ministère libanais de la Santé a indiqué qu’une femme avait été tuée et que onze autres personnes avaient été blessées vendredi 27 juin dans une frappe israélienne visant le sud du pays, malgré un cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste Hezbollah. « Une femme a été tuée et onze personnes blessées dans une frappe de l’ennemi israélien visant un appartement à Nabatiyé », selon un bilan provisoire du ministère, publié par l’agence de presse officielle libanaise Ani. Plus tard, le bilan des victimes a été revu à la hausse. Plus d’une vingtaine de blessés ont été signalés.

Jeudi, les drones sionistes ont lancé deux attaques contre les villages de Chaqra et Bet leef, coutant la vie à deux personnes. Le correspondant de la chaine de télé Al-Manar a rapporté qu’« à 1 600 mètres de la Ligne bleue et de la position israélienne d’Al-Abbad, les forces de l’occupation se sont infiltrées à l’aube et ont fait exploser une maison dans la localité de Houla, laissant une pancarte incitant à la violence contre le propriétaire martyr.» En outre, la position israélienne al-Radar a ouvert le feu contre les abords de la localité de Chebaa.

Le Président libanais s’est borné à dénoncer les violations israélienne appelant la communauté internationale à réagir pour faire stopper les agressions israéliennes qui menacent la stabilité régionale.

Cheikh Naïm Qassem, a affirmé dans son adresse lors de la première soirée des rassemblements de l’Achoura au complexe Sayyed al-Shuhada (AS), qu’« au Hezbollah, nous soutenons les choix de l’Iran en faveur de l’indépendance et contre l’occupation, l’hégémonie américaine et l’occupation israélienne ». Le leader du Hezbollah a ajouté : « Voici l’Iran, source de fierté et d’honneur, mais où est l’honneur chez les autres ? » Il a en outre souligné que « le choix est de libérer le pays et de construire le pays, et non de se soumettre aux diktats ou à l’ennemi. Nous résisterons pour notre pays, quels que soient les sacrifices… »

Dans un discours prononcé dans la banlieue sud de Beyrouth, la capitale libanaise, N. Qassem qui a loué la victoire de l’Iran, victime d’une double agression, a expliqué que « l’objectif principal des États-Unis et d’Israël dans la guerre contre l’Iran était de détruire toute force indépendante et influente soutenant la résistance et libérant la Palestine dans notre région ». Il a souligné que « le péché de l’Iran est d’avoir soutenu les Palestiniens dans la libération de leurs terres occupées et de leurs lieux saints ». Il a rappelé aussi « qu’Israël est une entité expansionniste et ne se contentera pas de toute la Palestine , ni d’occuper le plateau du Golan et au-delà. Il cherche plutôt à contrôler toute la région, comme le prouvent le temps et les faits ». A ses yeux, « Israël s’efforce de contrôler et d’étendre son territoire pour son propre bénéfice et celui du tyran américain, et c’est pourquoi il a attaqué l’Iran dans le cadre de cette initiative expansionniste ».

Par ailleurs, le Hezbollah a présenté ses condoléances pour le martyre du grand commandant, le général de division Mohammad Saeed Izadi (Hajj Ramadan), responsable du dossier de la Palestine et d’AlQods dans notre région.

« Son martyre constitue un signe d’honneur pour la voie vers AlQods et la Palestine, et un signe avant-coureur de victoire, si Dieu le veut », ajoute un communiqué publié vendredi 27 juin. « Nous connaissions le général martyr Izadi comme un étendard de la Palestine et d’AlQods. Il a vécu parmi nous pendant des décennies, luttant, soutenant et développant la résistance palestinienne, consacrant tout son énergie et ses compétences à son service. Grâce à ses efforts constants et à sa foi profonde, il a pu insuffler un renouveau majeur et une avancée qualitative dans les méthodes de fonctionnement, les capacités, la production et les plans de la résistance », spécifie encore le message de la résistance libanaise.

Le haut gradé iranien, alias Haj Ramadan, est tombé en martyre, le 22 juin 2025, suite à une agression israélienne visant un bâtiment dans la ville de Qom, au sud-ouest de Téhéran.