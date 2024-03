Israël cible les ambulances à Hebbariyé : Salve de missiles en représailles contre Kiryat Shmona

Mercredi, vers minuit et demie, 7 secouristes sont tombés en martyrs dans un bombardement israélien ayant visé un centre d’urgence médical dans la localité frontalière de Hebbariyé, proche des fermes libanaises occupées de Chebaa dans le secteur oriental de la frontière. A l’issue de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza, lancée le 7 octobre, la Brigade al-Fajr, bras résistant de la Jamaa Islamiya a mené plusieurs attaques aux roquettes contre les colonies frontalières. Trois de ses combattants sont tombés en martyrs le 10 mars dernier dans un raid israélien sur la localité d’al-Aarqoub au sud du Liban.

Après cette attaque meurtrière, le Hezbollah a affirmé « que l’agression israélienne contre la localité de Hebbariyé au sud du Liban ne passera pas sans réponse et sans punition ». Ainsi, aux premières heures de mercredi, des dizaines de roquettes ont visé la colonie de Kiryat Shmona. « Les sirènes ont retenti 5 fois et 30 roquettes ont été lancés depuis le Liban, dont la plupart ont atterri à Kiryat Chmona et se sont abattus sur des maisons, des usines et des voitures », a réagi le chef des autorités locales de la colonie.

S’adressant aux Israéliens encore présents dans cette colonie, il leur a fait savoir qu’« il est dangereux de rester ici ne serait-ce qu’une minute. C’est pourquoi j’ai demandé à l’armée de fermer Kiryat Shmona par la force ». Il a exhorté les colons à rester dans les lieux fortifiés car « l’incident n’est pas encore terminé et on craint de nouveaux lancements de missiles ».

Les médias israéliens ont fait état de la mort d’un Israélien suite au tir d’un missile qui s’est abattu sur une usine de Kiryat Shmona ayant pris feu, qui fabrique des produits pour l’armée d’occupation israélienne. Les médias israéliens ont également fait état de deux blessés, soulignant que les équipes de pompiers se sont dirigées vers le lieu de la chute de la roquette. Il est aussi question qu’un incendie s’est déclaré dans un entrepôt de bois et un atelier de menuiserie qui ont été directement touchés par un missile Katioucha tiré depuis le Liban.

Selon le correspondant de la chaîne israélienne Channel 12, les roquettes qui ont été tirées sont de calibre plus lourd avec beaucoup de produits explosifs qui ont causé des dommages importants. Et de préciser : « Elles ne sont pas comme les roquettes qu’on avait l’habitude de voir pendant les attaques précédentes durant ces derniers mois ». Ajoutant qu’une vingtaine de maisons ont été endommagées dans un même quartier sous l’effet d’une seule roquette.

Pour sa part, le correspondant de la 12ème chaîne israélienne dans le nord a admis que « ce fut une matinée difficile à Kiryat Shmona , en raison des dégâts matériels considérables », expliquant que « les missiles ont été tirés depuis le Liban sur 7 places différentes à Kiryat Shmona ». Les médias israéliens ont également rapporté qu’un missile avait atterri près du Conseil de Haute Galilée. Les médias israéliens ont rapporté que « la majorité des missiles lancées aujourd’hui sont tombées au milieu de la colonie de Kiryat Shmona et, selon les experts militaires, elles sont lourdes et transportent une grosse ogive explosive, causant des dégâts majeurs, seule une petite partie d’entre elles ayant été interceptée par le système de défense anti-missiles Dôme de Fer ».

De son côté, Robbie Hammarschlag, correspondant de la chaîne Kan dans le nord, a souligné que « les missiles ont causé de lourdes pertes matérielles, tué un colon et blessé deux autres ».

Shimon Qamari, ancien maire adjoint de Kiryat Shmona, a affirmé que « ce qui reste de la colline jusqu’à Sde Eliezer est de la terre brûlée », ajoutant que « les colons sont très pessimistes quant à leur retour à Kiryat Shmona ». « Il n’y a aucune possibilité de retour, et il n’y a rien qui puisse être déplacé ici, car tout est mort », soulignant que « les colons ne retourneront pas dans le nord sans parvenir au calme complet et sans éliminer la menace du Hezbollah ».

Quatre libanais sont tombés en martyr et six ont été blessés suite à un raid de l’occupation israélienne en début de soirée, visant un café de la ville de Naqoura, près d’un des centres de la FINUL, selon le correspondant d’Al-Manar au sud du Liban. Les victimes ont été transférées à l’hôpital libano-italien de la ville de Tyr, où les citoyens se sont précipités en grand nombre pour donner du sang.

Par ailleurs, un raid israélien a visé un véhicule appartenant au Comité islamique de la santé dans la ville de Tayr Harfa, faisant deux martyrs de l’organisation, selon ce que rapporte notre correspondant. Il est à noter que l’occupation a visé, mercredi à l’aube, la Commission médicale islamique du village de Hebbariyé, au sud du Liban.

Dans la journée de mercredi, l’artillerie israélienne a bombardé la périphérie des villes de Blida et Mays al-Jabal au sud du Liban alors que des chasseurs sionistes ont lancé des missiles visant la ville de Naqoura, au sud du Liban

Le Hezbollah a mené plusieurs autres opérations dans la journée, dont une, avec des obus d’artillerie, contre un attroupement des soldats israéliens à proximité de la colonie de Chtoula.