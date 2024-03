Isolement du Maroc au Maghreb : Rabat ferraille pour mettre en échec le projet d’Alger

« Nous avons discuté du renforcement des relations de coopération distinguées entre nos deux pays frères et des mécanismes permettant de les développer, ainsi que des questions d’intérêt commun », a commenté sur X le chef de la diplomatie mauritanienne. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur « les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les divers domaines », a souligné en écho un communiqué de la diplomatie marocaine retraçant les activités de N. Bourita dans la capitale égyptienne.

Cette réunion est tout sauf anodine au regard de l’actualité mouvementée dans l’espace maghrébin où l’Algérie a décidé d’accélérer son offensive politico-diplomatique pour isoler le Maroc de ses voisins. Pour l’heure, force est de souligner que Nouakchott, contrairement à Tunis et Tripoli, ne s’est toujours pas exprimé officiellement sur son adhésion ou non au projet algérien. Sa non-participation à la réunion tripartite, tenue le 3 mars à Alger entre les chefs d’Etats de l’Algérie, la Tunisie et la Libye, dédiée à l’examen d’une relance de l’Union du Maghreb sans le Maroc, en est la preuve.

Abdelmadjid Tebboune, président algérien, n’a pas manqué de relancer au téléphone Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani, son homologue mauritanien, sur son projet exclusiviste alors que les deux présidents s’étaient réunis, samedi dans la capitale algérienne, en marge du sommet des pays producteurs et exportateurs du gaz. L’Algérie maintient donc une forte pression sur la Mauritanie qui a de tout temps mesuré son approche maghrébine à l’aune de l’équidistance entre ses deux grands voisins du Nord. Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères, est revenu à la charge lors de ses rencontres, avec M.Salem Ould Merzoug, mardi 5 mars à Djeddah et mercredi 6 mars au Caire.

Brahim Boughali, président de la Chambre basse du Parlement en Algérie, a aussi été mis à contribution. A Abidjan, il s’est réuni mardi avec le général à la retraite Mohamed Ould Meguett, son homologue mauritanien. Pour rappel, les deux hommes s’étaient déjà réunis à Alger en janvier.