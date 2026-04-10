Investissements touristiques : Nikki Beach Hospitality Group met le cap sur Marrakech

Situé à environ 20 minutes de l’aéroport de Marrakech Ménara, le Nikki Beach Resort & Spa Marrakech proposera plus de 100 hébergements. Le projet inclut aussi une composante résidentielle avec plus de 50 villas.

Le projet prévoit plusieurs espaces de restauration et de loisirs, ainsi que des installations de bien-être et de sport telles qu’un spa, une salle de sport et des terrains, mais aussi des espaces dédiés aux enfants et des activités de vente au détail.

Actuellement, Nikki Beach exploite des complexes dans des destinations telles que la Thaïlande, les Émirats arabes unis et la Grèce. Elle continue d’étendre sa présence à l’échelle mondiale avec de nouveaux projets dans plusieurs régions.