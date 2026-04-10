Plantes médicinales et aromatiques : Les pluies boostent l’activité

Karim Belkheir Goutr, directeur général de 4 Seasons Mediterranean Aromas, a déclaré à Fresh Plaza que jusqu’en 2025, les prix de nombreuses plantes médicinales et aromatiques au Maroc avaient connu une forte hausse et que d’autres avaient presque disparu des marchés. Les approvisionnements vers les marchés internationaux ont alors été perturbés, de même des secteurs tels que les industries pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires.

Les prix de la menthe à la source ont même augmenté de 200%, ceux de la verveine citronnelle de 150% et ceux des roses de 40 à 50%. Ces hausses ont affecté divers produits, tandis que certaines variétés, comme la mousse de chêne et le lierre commun, sont quasiment devenus introuvables.

Mais avec les pluies abondantes, depuis la fin 2025, « la situation s’est améliorée ». « Pratiquement toutes les plantes sauvages ont récupéré et seront largement disponibles, comme la menthe locale, l’Ammi visnaga, le thym sauvage, la mousse de chêne, le romarin sauvage, entre autres », a noté l’opérateur, confirmant que « les pluies et la neige que notre pays a connues ont été très bénéfiques ».

En revanche et comme c’est le cas avec de nombreux produits frais, cette production a été impactée dans les zones touchées par les dernières crues, surtout à Ksar El Kébir, connue pour la menthe, ou encore le Gharb, riche de ses exploitations de coriandre. « Il y a une différence significative entre les dommages causés par la pluie et ceux résultant de la sécheresse ; après les inondations, l’espoir demeure », a nuancé K. Belkheir. Selon lui, le marché bénéficiera bientôt des effets de la production abondante, qui va relancer le secteur. « Même les plantes [sauvages] qui se régénèrent naturellement connaîtront un renouveau notable. Nous parlons d’un million d’hectares de romarin à lui seul », conclut-il.