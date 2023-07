Innovation industrielle : Segula Technologies inaugure son “Africa Innovation Hub”

Ce nouveau hub a pour vocation de répondre aux besoins croissants du marché industriel au niveau continental, mais aussi d’offrir une plateforme d’ingénierie à l’ensemble des activités du Groupe afin de renforcer sa compétitivité. Il s’agit d’un accélérateur de projets d’innovation industrielle destiné aux startups actives dans la mobilité, l’environnement, l’énergie, la medtech, l’industrie du futur ou encore les nouveaux matériaux, et ce à travers un ensemble de services d’accompagnement sur mesure, du développement de l’idée jusqu’à son implantation sur le marché industriel.

À cette occasion, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce, s’est félicité des acquis du processus national d’industrialisation, des avancées de la transformation industrielle et technologique du Maroc, et des compétences nationales œuvrant dans le domaine industriel. Il a par ailleurs mis en avant la croissance remarquable du taux d’intégration de l’industrie automobile au Maroc, soulignant l’importance du renforcement des capacités de production installées afin d’atteindre l’objectif de 86% du taux d’intégration industriel à l’horizon 2025. Le Maroc, a-t-il poursuivi, est passé, en quelques années, d’un pays attractif grâce au coût de main d’œuvre relativement faible (low cost) à un pays best cost, et à présent il est en phase de devenir un pays de “best solutions”.

Pour sa part, Adrien Guillemin, directeur de la Stratégie et de l’Innovation du Groupe Segula Technologies, a affirmé que “le choix du Maroc s’est imposé naturellement pour positionner le groupe sur la formidable dynamique d’innovation du continent africain”, notant que les priorités technologiques de l’Africa Innovation Hub concernent l’électromobilité, la fiabilisation de la filière hydrogène vert, la décarbonation des activités industrielles et le développement de dispositifs médicaux. Selon lui, la stratégie de développement des écosystèmes industriels menée par le Royaume est extrêmement efficace et a permis l’émergence d’un pool de compétences scientifiques et techniques de très haut niveau. “Nous pouvons anticiper beaucoup de success stories”, a-t-il ajouté. Et de préciser que Segula souhaite créer une synergie entre les écosystèmes industriels et technologiques, tout en accompagnant les startups, les petites entreprises innovantes et les porteurs de projets africains.

Avec 13.000 collaborateurs, et 300 clients, le leader de l’industrie Segula Technologies, traite des projets de plus en plus complexes et internationaux, et le Maroc demeure l’un des plus importants pays d’implantation, où le groupe entretient de nombreux projets d’investissements, a déclaré de son côté, Franck Ghrenassia, CEO du groupe, se félicitant du soutien du Royaume et surtout du ministère de l’Industrie et du Commerce. Le Maroc intervient à des projets d’ingénierie dans plusieurs pays, notamment en Allemagne, en France et aux États Unis, ce qui adhère aux ambitions de croissance du groupe, a-t-il enchainé, ajoutant que Segula Technologies a pour objectif de poursuivre la croissance des projets automobiles et de l’énergie renouvelable au Maroc qui a fait de grandes avancées en la matière ces dernières années. Dans ce sens, il a fait savoir que le groupe accompagne, au Maroc, les grands acteurs de l’industrie automobile, dont Stellantis, Renault et Alstom, ainsi que les industriels de l’aérospatiale, notamment Airbus, Bombardier, Collins, Dassault Aviation, Safran et ArianeGroup.

À cet égard, Abdelilah Farouk, directeur général de Segula Technologies Maroc, a rappelé que Segula Technologies, qui est implantée depuis plus de 20 ans au Maroc, était la première société à commencer le traitement de surface dans le domaine industriel au Royaume. Le renforcement de la présence du groupe au Maroc, à travers deux centres à Casablanca et Agadir, est le résultat d’une grande volonté d’investir dans le pays, mais aussi de la vision stratégique du Royaume et son engagement en faveur de l’industrie et de l’innovation, a-t-il dit, précisant que le groupe investit énormément dans la formation et la R&D, et dispose de plusieurs partenariats avec les écoles d’ingénierie.

En marge de cette cérémonie d’inauguration, un mémorandum d’entente a été signé entre Segula Technologies et le ministère de l’Industrie et du commerce, dans le but de renforcer la coopération dans le domaine industriel. Le mémor vise à fédérer les porteurs de projets, les centres de recherche et le soutien des pouvoirs publics, afin de soutenir les objectifs d’industrialisation. Lancé en 2019 par Segula Technologies, cet accélérateur de projets d’innovation industrielle a pour objectif d’accompagner les projets des industriels grâce aux solutions des startups ayant intégré le programme ainsi qu’aux projets de recherche interne de Segula, l’Africa Innovation Hub mettra en place les briques technologiques qui leur permettront de réduire considérablement leurs délais de R&D.