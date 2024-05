INJAZ Al-Maghrib : Lancement des Compétitions Régionales du Company Program 2024

Ainsi, d’ici début juillet et après Tanger et Laayoune cette semaine, Agadir, Safi, Marrakech, El Jadida, Casablanca, Meknès, Rabat et Fès accueilleront leurs compétitions dans le cadre du Company Program, un des programmes phares d‘INJAZ Al-Maghrib développé par Junior Achievement Worldwide, visant à initier les jeunes à la création et la gestion d’entreprise à travers plusieurs sessions de formation couvrant toutes les étapes de la création d’entreprise. Il permet aux étudiants de développer leur esprit d’initiative, leurs aptitudes en gestion d’entreprise et leurs capacités de leadership.

L’édition a mobilisé environ 3000 jeunes étudiants et a donné lieu à la création de 125 Junior Entreprises qui auront à se confronter lors des compétitions régionales, qui récompensent les bénéficiaires du Company Program ayant complété leur formation et réussi à créer leurs junior entreprises. Ces jeunes entrepreneurs en herbe auront l’opportunité de présenter leurs projets, de faire valoir leurs compétences et de représenter leurs universités et instituts lors des compétitions régionales, avec l’objectif d’être sélectionnés pour passer à l’étape de la compétition nationale