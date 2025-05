Inhumaine progression sioniste dans l’enclave palestinienne : Bombes, faim, soif et déplacement font le quotidien gazaoui

La situation humanitaire à Gaza reste désastreuse alors que l’aide qui a commencé à entrer dans le territoire après un blocus de deux mois et demi imposé par Israël est en deçà des besoins. Quelque 200 camions seulement sont entrés depuis sur les 900 autorisés, selon l’ONU. En 88 jours de blocus, indiquent les nouveaux chiffres publiés vendredi par le bureau médiatique du gouvernement de Gaza, 50 mille camions d’aide ont été interdits d’entrée, 44 centres de distribution d’aide ont été bombardés outre les 33 tekyas, sites de distribution de nourriture cuisinée.

Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent des activistes israéliens de l’organisation Tsav 9 bloquer le passage de Karam Abou Salem (Netzarim) pour empêcher les camions de rentrer dans l’enclave palestinienne.

Israël a intensifié son offensive à Gaza le 17 mai dans le but affiché de prendre le contrôle de la totalité de ce territoire palestinien, d’anéantir le Hamas, de libérer les derniers captifs et d’expulser les Palestiniens. Un récent sondage a révélé que plus de 80% des Israéliens soutiennent l’expulsion des Palestiniens de l’enclave. Au moins 5 divisions de l’armée d’occupation y ont été déployées. I. ben Gvir, ministre israélien de la Sécurité nationale, a déclaré vendredi « que le moment est venu pour intervenir à Gaza avec toutes nos forces pour détruire le Hamas et le vaincre ». Selon le gouvernement de Gaza, 77% de la superficie de l’enclave est désormais sous le contrôle de l’armée d’occupation et 88% de la bande de Gaza a été démolie.

L’armée israélien poursuit son entreprises génocidaire en bombardant sans répit plusieurs régions de l’enclave, surtout des quartiers résidentiels. Depuis l’aube, elle a tué 11 Palestiniens dans des raids sur Jabalia al-Nazla, Khan Younes et Rafah. Un bilan est encore provisoire.

La veille jeudi, le ministère de la Santé a rendu compte du martyre de 70 Palestiniens, dont 30 ont succombé dans une frappe sur un carré résidentiel pour déplacés à Al-Boureij. Un pâté de huit maisons a été réduit en poussière. L’armée sioniste a déclaré à l’AFP avoir « frappé une cellule terroriste du Hamas ». Pas moins de 9 personnes qui faisaient partie des équipes chargées de fournir l’aide et de superviser sa distribution ont aussi été tuées dans le quartier al-Rimal au nord de l’enclave.Les chiffres du gouvernement de Gaza révèlent que 754 membres des forces de l’ordre chargés de superviser la distribution de l’aide ont été tués depuis le début de la guerre.

Des Palestiniens sont visés en se rendant vers les centres de distribution de l’aide. La chaine qatarie al-Jazeera a rapporté vendredi qu’un certain nombre de Palestiniens ont été blessés dans des tirs israéliens pendant qu’ils se rendaient vers les points de distribution de l’aide dans la région de Netzarim au centre de l’enclave. Selon l’AFP, 2 palestiniens ont été tués par des tirs israéliens près du centre de distribution d’aide de la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), nouvelle organisation créée de toutes pièces et soutenue par Israël et les Etats-Unis.

Les Nations unies et de nombreuses ONG refusent de travailler avec cette organisation car son plan de fonctionnement n’est pas conforme aux « principes de base [de l’aide humanitaire que sont] l’impartialité, la neutralité et l’indépendance ».

Jeudi également, l’hôpital Al-Awda, dans le nord de la bande de Gaza, a affirmé que les forces d’occupation israéliennes procédaient à une évacuation forcée de ses locaux. Interrogée par l’AFP, l’armée israélienne n’a pas donné d’explication. Selon les chiffres du gouvernement de Gaza, 39 hôpitaux sont désormais hors service, 82 centres médicaux ainsi que 164 institutions médicales ont été frappées et 144 ambulances et 54 véhicules de la Défense civiles ont été détruits. 1.580 membres travaillant dans des équipes médicales ont été tués. Les destructions ont mis hors service 719 puits d’eau, 3.780 km du réseau électrique, 2.105 générateurs électriques, 655.000 m de réseaux sanitaires, et plus de 2 millions de mètres de routes.

Dans cette guerre qui dure depuis plus de 600 jours, des données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour Gaza, jugées fiables par l’ONU, révèlent que l’armée d’occupation a tué et blessé plus de 250 mille Palestiniens, majoritairement des civils, en représailles à l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023. 2.483 familles ont été entièrement décimées, ce qui équivaut à 7.120 martyrs. Parmi le total des martyrs ont été recensé plus des 18.000 enfants et 12.400 femmes. Parmi les survivants, 42.000 enfants sont devenus orphelins et 14.700 femmes veuves.

En dépit de cette chape de plomb, la résistance palestinienne réagit au moment opportun. Ainsi, les Brigades Al-Qassam, branche armée du Hamas, ont diffusé jeudi une vidéo montrant des scènes d’une embuscade complexe, dans le cadre de la série « Pierres de David », visant des soldats et des véhicules israéliens à l’est de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza. L’embuscade remonte à mardi 20 mai, dans le quartier de l’école Al-Aqsa, dans la localité d’Al-Qarara, à l’est de Khan Younes. Les combattants ont fait exploser une maison piégée où une force israélienne s’était réfugiée. Une force de renfort a ensuite été attirée vers un tunnel, où un engin a également explosé.

La vidéo explique comment la Résistance a trompé les forces d’occupation israéliennes en utilisant la tactique du « hurlement du loup » pour les attirer vers le tunnel. Les combattants ont encerclé les soldats restants après l’explosion du tunnel, ainsi que de trois autres bâtiments. La vidéo montre les Brigades Al-Qassam surveillant l’avancée des forces d’occupation avec leurs chars vers la zone d’embuscade.

Côté israélien, l’armée d’occupation a annoncé, jeudi, la mort d’un militaire par un engin explosif dans le nord de la bande de Gaza. Le porte-parole de l’armée d’occupation a en outre annoncé, vendredi, qu’un soldat du 74e bataillon blindé de la 188e brigade de l’armée a été grièvement blessé lors de combats dans le sud de la bande de Gaza. Il a également affirmé qu’un officier de réserve du 924e bataillon du corps du génie, a été grièvement blessé par un tir de sniper lors de combats dans le nord de la bande de Gaza.