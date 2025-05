Textile : Fast Fashion, Valerius Morocco inaugure son unité à Salé

D’un montant global de 102,72 MDH, ce projet permettra la création de 1.640 nouveaux emplois directs et indirects. Sa mise en place a fait l’objet d’une convention d’investissement que la société Valerius Morocco a signée dans le cadre du Fonds de développement industriel et d’investissement (FDII) avec l’Etat marocain, en date du 27 juillet 2021.

Intervenant à cette occasion, R. Mezzour a souligné qu’avec ses 227.460 postes d’emploi et ses 45,9 Mrds DH de Chiffre d’affaires à l’export, le secteur textile occupe une place stratégique au niveau de l’économie nationale et suscite un engouement croissant auprès des investisseurs étrangers, notamment les investisseurs portugais qui s’intéressent de plus en plus au Maroc.

“Notre pays représente un choix stratégique pour les industriels portugais opérant dans le textile et qui cherchent des opportunités de co-production visant à renforcer leurs chaînes d’approvisionnement de proximité”, a-t-il dit. Pour le ministre, l’inauguration de cette unité de fabrication de la société Valerius Morocco témoigne de cette dynamique et augure d’un partenariat fructueux entre l’industrie textile marocaine et portugaise, appelé à s’étendre à d’autres initiatives telles que l’utilisation de fibres recyclées et de procédés de teinture écologiques pour une meilleure réduction de l’empreinte carbone.

De son côté, le directeur général de la société Valerius Morocco, Hammani Amahzoune, a déclaré que “ce partenariat nous permet aujourd’hui de produire pour de grandes marques et entreprises, qu’elles soient basées aux États-Unis ou en Europe”. La qualité constitue un atout majeur pour l’entreprise, et l’investissement dans les équipements revêt également une importance capitale, a-t-il poursuivi, révélant que la société a investi dans des équipements d’origine européenne et américaine afin d’exceller en matière de qualité et d’attirer davantage de commandes. H. Amahzoune a également mis en avant l’importance de la formation continue des ressources humaines, qui a permis de susciter l’intérêt de grandes marques de textiles internationales. Valerius Morocco est une joint-venture entre la société marocaine SG3H et le groupe industriel international portugais Valerius Group opérant au niveau du secteur textile dont les références concernent aussi bien la fabrication industrielle, le design, la créativité, la R&D, que la commercialisation.

Grâce à ce projet qui s’inscrit dans le cadre de l’écosystème Fast-Fashion, la société Valerius Morocco compte renforcer sa position en tant que fabricant de vêtements pour femmes et pour enfants, en mode produit fini intégrant le design et la créativité.