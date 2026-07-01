Industries manufacturières : Légère baisse des prix, selon le HCP

Dans une note d’information relative à l’indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière (IPPIEM), lece HCP explique que cette diminution résulte du repli des prix de 1,1% des «Industries alimentaires» et de la hausse des prix de 0,3% de la «Métallurgie», de 0,2% de la «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» et de 0,1% de l’«Industrie d’habillement».

Par ailleurs, les indices des prix à la production des «Industries extractives», de la «Production et distribution d’électricité» et de la «Production et distribution d’eau» ont connu une stagnation en mai dernier.