Inclusion et employabilité des jeunes : Partenariat entre l’Heure Joyeuse et Swisscontact

Aux termes de ce partenariat, l’Heure Joyeuse implémente le “Projet d’Inclusion et d’Emploi des Jeunes” sous l’ombrelle du Programme de Partenariat Dano-Arabe (DAPP II) au niveau de la région Casablanca Settat.

Financé par le ministère des affaires étrangères du Danemark et géré par ActionAid Denmark, le programme est déployé pour une durée de 5 ans en Tunisie, en Jordanie en Egypte et au Maroc sur 4 régions du Royaume et ce, pour travailler sur l’amélioration de l’accès des jeunes au marché du travail. Il comprend deux programmes complémentaires, en l’occurrence le programme “The Human Rights and Inclusion” (HR&I) et le programme “Youth Employment and Entrepreneurship” (YEE) qui ont pour objectif d’accroître l’emploi des jeunes par le biais de l’entrepreneuriat et du développement des entreprises.

Afin d’atteindre cet objectif, le programme YEE a mis en place le programme Youth Inclusion and Employment Project (YIEP), qui se traduit par le projet d’Inclusion et d’Emploi des Jeunes. Le programme DAPP veut doter des jeunes âgés de 15 à 35 ans de compétences et qualifications nécessaires pour accéder au marché de l’emploi, mais aussi des outils et financements indispensables pour la création de leur propre entreprise. Ainsi, DAPP II vise à établir des partenariats pour renforcer la bonne gouvernance et assurer des opportunités économiques, en particulier pour les femmes et les jeunes.

Pour son déploiement, l’Heure Joyeuse se fait ainsi accompagner par son partenaire technique Swisscontact avec l’appui des membres du consortium. L’association est chargée de la mise en œuvre des activités “Ready for Tomorrow”, et ce à travers la mise en place des programmes d’accompagnement à l’entrepreneuriat au niveau de ses différents sites autour de 4 préfectures du Grand Casablanca. Ce lancement national vient suite au succès de la première édition du programme qui fut clôturée en 2022, l’édition actuelle devrait durer de 2022 à 2027. A cette occasion, Leila Benhima Cherif, présidente de l’Association, a souligné que le programme de partenariat entre le Danemark et le pays de la région MENA a été lancé en 2022 et durera jusqu’à 2027, notant qu’il s’agit d’un programme porteur de grands objectifs visant à accompagner les jeunes pour accéder au marché de l’emploi. Pour sa part, Zineb Fakihani, coordinatrice du programme, a relevé que ce partenariat aspire accompagner les porteurs de projets afin de les doter de compétences et qualifications dans le domaine des affaires pour pouvoir accéder au financement et concrétiser leurs projets personnels. Et de poursuivre que le programme s’appuie sur nombre d’association dont l’Heure joyeuse et des partenaires dans d’autres régions du Royaume, à savoir Beni Mellal-Khénifra, Tanger-Al Hoceima et Rabat-Salé-Kénitra, notant que le but est de faciliter l’employabilité et l’inclusion des jeunes. Le DAPP a été lancé pour la première fois en 2003 et vise à renforcer la coopération et l’entente entre le Danemark et les pays de la région MENA.