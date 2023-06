Immobilier : Et de trois pour le Salon Bayti à Casablanca

Cet évènement propose des offres de financement inédites et ce grâce à la présence au salon des experts crédit Société Générale, de promoteurs immobiliers, de notaires, d’assurances, d’architectes et de décorateurs entre autres. Dans une déclaration à cette occasion, Mehdi Benbachir, directeur général adjoint et membre du directoire de Société Générale Maroc, a indiqué que ce salon vise à regrouper l’ensemble de l’écosystème de l’immobilier, soulignant l’augmentation du taux de participation par rapport aux années précédentes. “Certes nous avons des visiteurs du grand Casablanca, mais également des visiteurs venus d’autres villes du Royaume”, a-t-il poursuivi, ajoutant que ces visiteurs ne sont pas que des professionnels, mais aussi des particuliers, attirés par la richesse et la diversification des offres que propose cette 3ème édition du Salon Bayti.

“L’idée est de pouvoir répondre aux différents besoins de nos clients à travers cette offre diversifiée, et nous en tant que banque avons un rôle important, notamment la participation au financement de l’économie marocaine”, a expliqué M. Benbachir, notant que ce rôle est d’autant plus important lors de l’accompagnement de la clientèle pour l’acquisition d’un bien immobilier.

De leur côté, Meryem Tazi et Zakia Diouri de The Roomies, participant au Salon Bayti en tant que partenaire de Société Générale Maroc, se sont déclarées heureuses de cette opportunité qui leur permet de rencontrer des professionnels de l’immobilier ainsi que de faire connaitre leur produit, notant que le mobilier et décoration pour enfant de The Roomies sont des produits 100% marocains, de la conception à la production. Pour sa part, Abdelmohcen Aarab, directeur d’Imssy groupe, spécialisé en fabrication de la tôle UPVC et bois composite, a soutenu que le partenariat avec Société Générale Maroc à travers le salon, est une opportunité de présenter leurs différents produits qui sont 100% marocains, et qui connaissent un grand succès au Maroc.

Par ailleurs, la chargée de projet marketing et communication au sein de Saham immobilier, Ibtissam Bachti, a fait savoir qu’à travers la participation au salon en partenariat avec Société Générale Maroc, le groupe Saham immobilier présente quatre de ses projets.

Cette édition a connu la participation de 25 partenaires, dont Dar Al Amane, Al Omrane, groupe AllAli, la CGI, TGCC immobilier, Mfadel immobilier, Saham immobilier, Walili, Alidari immobilier, Linkcity, Kettani immobilier et La colline verte. Ont également été présents La Marocaine vie, Allianz, Africa First Assist, Asma invest, Manar Moutawakil Architectes, Mon déménageur, Cut&Loop, Saweblia, The roomies, L’expert du sommeil, Archimedia, les notaires du Maroc, Imssy industrie et Magic Walls.