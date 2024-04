Humanitaires tués à Gaza : Al-Jazeera parle d’un crime sioniste prémédité

La frappe a été perpétrée vers 22h43, dans la nuit de lundi à mardi et a causé la mort de 7 de ses humanitaires qui sont des ressortissants étrangers: un Australien, trois Britanniques, un Palestinien et un ayant la double nationalité américaine et canadienne.

L’enquête réalisée par l’agence Sanad affiliée à al-Jazeera, se base sur les observations de témoins sur place, des images de l’endroit du bombardement, et une cartographie temporelle et spatiale des événements et en déterminant les localisations géographiques de 3 voitures appartenant à l’organisation dans des endroits proches, en plus de l’entrepôt d’où est parti le convoi avant de subir le bombardement, selon al-Jazeera.

Après avoir quitté l’entrepôt de l’organisation, installé à Deir al-Balah, au centre de la bande de Gaza, le convoi de trois véhicules dont deux étaient blindés « a été bombardé trois fois de suite dans la rue al-Rachid », selon l’observation d’un témoin sur place. « La première voiture du convoi a été bombardée alors elle a pris feu entièrement. Une fois les blessés évacués et transportés dans la seconde, celle-ci a été bombardée à son tour dès qu’elle a avancé », a raconté pour al-Jazeera le déplacé Hassan Ch. dont la maison se trouve à proximité. Par la suite, le troisième véhicule a été lui aussi bombardé dans une troisième frappe.

Une analyse des images de la 2eme et 3eme voitures montre les stigmates des frappes sur les toits de voitures où sont inscrits clairement les insignes de l’organisation. Il en découle que les pilonnages ont été faits depuis les airs et avec préméditation.

Dans un entretien avec le quotidien américain Politico, un responsable américain dit avoir été frappé par l’attaque estimant « qu’elle semble être préméditée ». « Les trois frappes contre les trois véhicules successifs ne peuvent être fortuits… Nous ne sommes pas idiots », a-t-il admis. Or, la position officielle de la Maison Blanche s’est contentée d’exprimer son inquiétude et de demander à Israël de protéger les équipes d’assistance. Mais le Premier ministre Benjamin Netanyahu véhicule qu’« elle n’est pas préméditée ». Même son de cloche de la part de l’armée d’occupation israélienne qui a reconnu sa responsabilité dans l’attaque, tout en promettant une enquête. Son chef d’état-major Halevi avance qu’il y a eu une erreur dans la détermination de l’identité des véhicules. Mercredi, les dépouilles des 7 employés ont été évacués depuis le passage de Rafah vers l’Egypte avant d’être rapatriés aux Etats-Unis.

Le Bureau médiatique du gouvernement de Gaza a pour sa part dénoncé « un crime honteux », qui selon lui « s’inscrit dans le cadre du crime de génocide exécuté par l’occupation ». Il en a imputé « l’entière responsabilité à l’administration américaine, à la communauté internationale et à l’occupation israélienne », en allusion à la couverture qu’ils procurent à l’entité sioniste dans sa guerre génocidaire contre le peuple palestinien.

Évoquant les raisons pour lesquelles l’armée israélienne a entrepris un tel massacre, le directeur de l’hôpital al-Najjar a fait remarquer que « l’occupation frappe tous ceux qui veulent aider le peuple palestinien ». En effet l’organisation a décidé de suspende ses activités dans la bande de Gaza.

Créée en 2010 par le cuisinier américain d’origine espagnol José Andres, l’ONG s’était consacrée au début à offrir une aide alimentaire aux survivants du séisme de Haïti. Ses activités se sont progressivement étendues pour couvrir les catastrophes naturelles et les déplacés durant les conflits. Au Moyen-Orient, ses opérateurs sont entrés en activité le 7 octobre. Ils ont nourri les Israéliens déplacés par l’attaque, les anciens captifs, ainsi que les personnes déplacées au Liban à cause des combats avec Israël. Dans la Bande de Gaza, le groupe affirme avoir fourni plus de 43 millions de repas aux Palestiniens via deux cuisines, une dans la ville méridionale de Rafah et une dans la ville centrale de Deir al-Balah.