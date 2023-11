Haniyeh répond à l’intransigeance des Israéliens : Pas de paix sans libération nationale

« Nous disons à notre ennemi et à ceux qui les soutiennent par derrière que vos efforts de couvrir votre échec en commettant des massacres ne vous sauveront pas de la défaite fracassante causée par Déluge d’al-Aqsa », a déclaré I. Haniyeh, depuis le Qatar.

Plus de 800 massacres ont été perpétrés par les raids israéliens qui ne connaissent pas de répit sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Selon un dernière bilan non définitif fourni par le ministère de la Santé de Gaza, le nombre des martyrs s’élevait jeudi à plus de 9.000 martyrs dont la majorité sont enfants et des femmes et plus de 22 mille blessés.

« Il n’y aura ni sécurité ni stabilité dans la région et à l’extérieur de la région si les droits de notre peuple à la liberté, l’indépendance et le retour ne se réalisent pas », a-t-il ajouté.

Evoquant les combats en cours dans la bande de Gaza où les forces d’occupation israéliennes ont lancé une incursion terrestre depuis le lundi 30 octobre, il a averti : « Ce que les Qassam vont diffuser sur les pertes de l’armée d’occupation va choquer l’ennemi et son peuple. »

L’armée israélienne a reconnu la mort mardi de 9 soldats israéliens dans des combats dans la bande de Gaza. Les médias israéliens font mercredi, état de 15 soldats tués et 17 blessés.

« L’ennemi israélien va le payer cher avant de prendre conscience de son erreur qui va coûter la vie à un certain nombre de ses détenus chez nous », a aussi menacé le leader du Hamas, en allusion aux prisonniers israéliens capturés les diverses factions de la résistance . Selon Israël, au moins 240 personnes ont été emprisonnées et emmenées à Gaza, afin de les échanger contre les plus de 5.000 détenus palestiniens dans les prisons israéliennes dont la plupart en détention administrative. Quatre femmes ont été libérées à ce jour.

I. Haniyeh a conclu son intervention télévisée en rendant hommage aux contributions des composantes de l’Axe de résistance. « Je salue tous les fronts de la résistance, au Liban, en Irak, au Yémen, en Syrie et pour leurs positions avancées et leur lutte ».

Des dizaines d’opérations ont été réalisées contre des positions israéliennes à la frontière avec le Liban et contre des bases US en Syrie et en Irak. Mardi, l’organisation yéménite Ansarullah a revendiqué des tirs de missiles sol-sol et de drones piégés en direction des positions israéliennes.