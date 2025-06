Guerre ouverte entre Israël et l’Iran : Missiles et drones de la partie. La riposte à l’agression sioniste se durcira assure Téhéran

L’Iran poursuit sa riposte à l’attaque israélienne de grande envergure sur plusieurs provinces de son territoire qui a fait des centaines de martyrs et blessés, dont 60 civils tués vendredi soir dans un raid à proximité de Téhéran. L’armée iranienne a lancé, samedi, un sixième lot de missiles et drones, contre le nord de l’entité. Les sirènes d’alerte ont retenti dans le doigt de Galilée, notamment à Kiryat Shmona et Metula, ont rapporté les médias israéliens. Les Gardiens de la révolution ont fait savoir que leurs forces vont tirer 350 missiles et 100 drones suicide en direction de Tel Aviv, Haïfa, Néguev, Ashkelon, et les colonies de l’enveloppe de Gaza. Israël a demandé l’aide des USA, rapporte la société de radiodiffusion israélienne.

Les services de secours israéliens ont affirmé que trois Israéliens ont été abattus et 172 autres blessés lors des six vagues d’attaques de missiles iraniens qui ont frappé Israël depuis vendredi soir, 13 juin. Par ailleurs, les images de dévastation causées par la chute d’un missile iranien sur la ville de Rishon LeZion, au sud de Tel-Aviv, ont choqué les Israéliens. Le missile iranien a provoqué une puissante explosion à son atterrissage dans la ville, provoquant des dégâts considérables dans six bâtiments. Il a également causé d’importants dégâts dans les biens et les véhicules. « Je n’ai jamais vu de destructions dans la ville comme c’est le cas aujourd’hui », a déclaré le maire de la ville, sous le choc. Deux Israéliens avaient été tués et 21 autres blessés, dont trois grièvement atteints, par les missiles iraniens qui ont visé, vendredi soir, Rishon Lezion. L’armée d’occupation israélienne a pourtant prétendu avoir résolu un problème technique qui empêchait l’envoi d’alertes avant l’attaque de missiles iraniens sur la région. Israel Hayom a aussi fait état de sept soldats israéliens blessés la nuit dernière lorsqu’un missile tiré depuis l’Iran s’est abattu sur le centre d’Israël.

Samedi matin, Israël Katz, ministre israélien de la guerre, a effectué une évaluation de la situation avec le commandant du Front intérieur, le général Rafi Milo. « La principale conclusion est que le respect des instructions du Commandement du Front intérieur permet de sauver des vies », a-t-il déclaré, soulignant que la population doit continuer à suivre les consignes des autorités. Il a en outre prétendu que l’Iran a « franchi les lignes rouges en tirant sur le front intérieur israélien – et il en paiera le prix fort ».

Rappelons que l’entité sioniste, soutenue par l’administration US, a mené jeudi soir 12 juin une agression d’envergure avec 200 avions de guerre contre 100 cibles dans diverses zones de l’Iran coûtant la vie à 78 personnes à Téhéran, dont des civils et de hauts dirigeants militaires. La télévision iranienne a également affirmé vendredi que 60 civils, dont 20 enfants, ont été tués suite à une frappe israélienne, vendredi soir, contre un complexe résidentiel à Jamarane, à proximité de Téhéran. La même source a annoncé le martyre du général Gholamreza Mahraby, chef des affaires de renseignement à l’état-major, et du général de brigade Mehdi Rabbani, chef des opérations à l’état-major.

Côté iranien, le conseiller du chef du CGRI, le général Ahmad Vahidi, a affirmé que les forces iraniennes ont ciblé les bases de Nevatim de Tel Nof, le centre Oda ainsi que des centres militaires à Tel-Aviv. « L’opération a visé plus de 150 cibles, et les frappes ont été menées avec précision et par étapes », a précisé le général. « Nous avons porté un coup dur à Israël, lui faisant prendre conscience de son erreur de calcul majeure », a-t-il relevé tout en ajoutant que « l’ennemi a compris qu’il a commis une erreur stratégique et doit en subir les conséquences. Ce n’est que le début ».

Depuis le début de l’attaque iranienne à 21h00 (heure d’AlQods, ndlr), environ 200 missiles balistiques iraniens ont été lancés vers Israël, ont pour leur part affirmé les médias israéliens.

Dans ce contexte le porte-parole de l’armée iranienne a affirmé que 2000 missiles pleuvront sur l’entité sioniste dans la prochaine vague de cette riposte. L’agence de presse Fars, citant une source iranienne, a pour sa part rapporté que « la guerre s’étendra dans les prochains jours pour inclure tous les territoires occupés ainsi que les bases américaines dans la région ». Pour sa part, l’agence Mehr a rapporté que Téhéran a informé Washington, Paris et Londres de l’intensification de ses attaques contre Israël. Tous ces pays ont défendu le droit d’Israël à se défendre, un droit qu’ils dénient à l’Iran, comme ils le font pour les Palestiniens, Libanais où yéménites. Londres a annoncé avoir dépêché dans la région des avions militaires. La Marine iranienne assure avoir empêché un destroyer britannique de se rendre vers les eaux du Golfe et l’a contraint à changer de cap.

Entre-temps, les forces iraniennes ont annoncé avoir abattu, samedi, des drones israéliens lors d’une mission d’espionnage dans le nord-ouest du pays, selon la télévision d’État. Les éléments de la DCA « ont réussi à abattre des drones israéliens qui violaient l’espace aérien du pays dans la zone frontalière de Salmas », ajoutant que « les drones ont pénétré dans l’espace aérien iranien pour des missions d’espionnage et de reconnaissance ». L’armée iranienne a également affirmé que ses forces ont ciblé un avion de chasse F-35 dans l’ouest du pays, précisant que le pilote s’est éjecté.

Une nouvelle vague d’agressions israéliennes a visé, samedi, diverses régions de l’Iran, a rapporté l’agence Fars. Une forte explosion a été entendue dans la ville de Tabriz, dans la province d’Azerbaïdjan oriental, au nord-ouest du pays. Selon l’agence Mehr, l’explosion aurait visé une région proche d’une raffinerie à Tabriz. Des missiles israéliens auraient visé quatre cibles dans la province d’Azerbaïdjan oriental. Une explosion a également été entendue dans les villes de Kermanshah et Khorramabad, Abadan et Hamadan. Mehr a fait état de frappes israéliennes visant la caserne Imam Hassan dans la province de Kermanshah et une usine de voitures dans la province de Lorestan. Il a fallu attendre 18 heures pour que l’Iran riposte à l’offensive de grande envergure lancée depuis l’aube de ce vendredi par l’entité sioniste contre son territoire. Baptisée « Promesse tenue 3 », dans la continuité des deux précédentes qui avaient été réalisées en 2024, elle a été lancée en début de soirée, directement après un discours au peuple iranien du guide suprême de la révolution l’imam Khamenei dans lequel il a déclaré que « l’entité sioniste subira un châtiment difficile ».

Israël avait lancé des dizaines de raids aériens engageant 200 avions de chasse qui ont visé des installations nucléaires et balistiques à Téhéran, Tabriz, Hamadān, Machhad et Bouchehr. Une centaine de cibles ont été ciblées. Selon les médias iraniens, l’usine d’enrichissement d’uranium Natanz dans la province d’Ispahan a été visée. Selon le vice-directeur de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, les dommages causés se situent dans les bâtiments à la surface. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a confirmé que l’important site d’enrichissement d’uranium de Natanz avait été visé, mais a souligné que le niveau de radiation n’avait pas augmenté dans la zone. 10 autres régions dans cette province avaient aussi fait l’objet de raids, dont celle où se niche le réacteur nucléaire Fordo La tour Milad a été endommagée à Téhéran, outre les quartier Qouy Nasr et Zawiyat al-Nasr Selon les chiffres officiels, 78 personnes sont tombées en martyrs et plus de 320 blessés à Téhéran. Un incendie s’est déclaré dans l’aéroport de Tabriz, au nord du pays, où de fortes explosions suiviies de panaches de fumée noire. La base aérienne Nojeh, des centres militaires à Nahawand , les deux aéroports Mehr Abad et Bouchehr, n’ont pas été épargnés. Au même titre que la ville Qasr Chrine et la ville Kangaour dans la province de Kermânchâh et, enfin, la ville sainte Qom

Plus de 60 colons ont été blessés, certains grièvement, suite à l’attaque de missiles balistiques et de drones iraniens qui a visé de vastes zones en « Israël », selon les services ambulanciers israéliens. Les médias israéliens ont rapporté que « des dizaines de personnes sont toujours bloquées dans les bâtiments visés par l’Iran à Tel-Aviv ».

Le Haaretz a rapporté pour sa part que les missiles iraniens ont complètement détruit neuf bâtiments, tandis que des centaines d’autres ont été endommagés à Ramat Gan, dans le centre d’Israël . De plus, un immeuble de 32 étages à Tel-Aviv a été endommagé et a pris feu. Selon la Douzième chaîne israélienne, 300 Israéliens dont les maisons ont été endommagées dans le grand Tel-Aviv ont été évacués.

Les missiles iraniens ont causé des destructions et des dégâts sans précédent dans de nombreuses zones, notamment à Tel-Aviv. Les médias israéliens ont rapporté « qu’environ 300 missiles ont été lancés depuis le territoire iranien en trois vagues. Les médias israéliens ont également rapporté qu’un certain nombre de soldats de la base aérienne de Nevatim ont été blessés par des missiles iraniens ». Commentant les frappes de missiles iraniens directement sur Tel-Aviv, ils ont affirmé que « tout Israël est sous le feu », ajoutant que « Téhéran nous dit : Ce n’est que le début ».

Les colons israéliens se sont précipités vers des abris dans les territoires occupés après le lancement de missiles depuis l’Iran. Les médias israéliens ont qualifié la situation « d’inhabituelle », notamment avec le son des sirènes d’alerte aérienne dans toutes les zones.

Le porte-parole de l’armée israélienne a appelé à ne pas photographier les sites frappés par les missiles iraniens, précisant que « l’Iran surveille les images afin d’améliorer ses capacités à infliger des dégâts ». Il a également souligné que « les défenses d’Israël ne sont pas totalement sécurisées, et nous devons donc continuer à respecter les instructions du Commandement du front intérieur, qui appellent à pénétrer dans les zones fortifiées ». De son côté, Channel 14 a rapporté, citant une source sécuritaire, que « les Iraniens peaufinent la précision de leurs lancements grâce aux vidéos qu’ils publient ».