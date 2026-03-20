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Grâce royale à l’occasion de l’Aïd al-Fitr : 1200 détenus concernés

by Perspectives Med
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Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a annoncé que l'Aïd al-Fitr sera célébré, vendredi 20 mars 2026.

Dans un communiqué, le ministère a précisé que l’observation du croissant de lune marquant le début du mois de Chawwal pour l’année 1447 a eu lieu le soir du jeudi 29 Ramadan 1447 AH, soit le 19 mars 2026. L’observation a confirmé la visibilité du croissant conformément à la loi islamique.

En conséquence, le premier jour de Chawwal, qui marque l’Aïd al-Fitr, sera demain, vendredi 20 mars 2026.

A cette occasion le Souverain a gracié 1201 personnes, condamnées par différents tribunaux du Royaume, dont certaines sont en détention et d’autres en liberté, indique un communiqué du ministère de la Justice.

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