Génocide israélien à Gaza : M. Fakhri appelle à tenir Tel-Aviv pour responsable

Dans une interview exclusive au journal The Guardian, M. Fakhri a dit qu’« il n’y a aucune raison d’empêcher le passage de l’aide humanitaire, ou de détruire délibérément les petits bateaux de pêche, les serres et les vergers à Gaza autre que de refuser délibérément aux gens l’accès à la nourriture ».

« Il est clair que le fait de priver délibérément les gens de nourriture est un crime de guerre. Israël a annoncé son intention de détruire le peuple palestinien, en tout ou en partie, simplement parce qu’il est palestinien », a-t-il ajouté.

En tant qu’expert des droits de l’homme aux Nations Unies, il a estimé que la situation actuelle est un « cas de génocide », ce qui signifie qu’« Israël dans son ensemble est coupable et doit être tenu pour responsable, et non seulement les individus, ce gouvernement ou celui-là personne. »

Concernant la malnutrition et la famine chez les enfants, M. Fakhri, qui est aussi professeur de droit à l’Université de l’Oregon, a déclaré que « la vitesse de la malnutrition chez les jeunes enfants est également étonnante, car les bombardements et les meurtres directs de personnes sont brutaux. Mais cette famine et la maigreur et le retard de croissance des enfants, est une chose tortueuse et méprisable. Cela aura un impact à long terme sur la population physiquement, cognitivement et moralement, et tout indique que cela est intentionnel.» De même, il a souligné qu’affamer intentionnellement des civils en « les privant de choses indispensables à leur survie, y compris en entravant intentionnellement l’approvisionnement en secours est un crime de guerre, selon le Statut de Rome de la Cour pénale internationale ». Les « choses indispensables » comprennent la nourriture, l’eau et un abri, dont Israël prive systématiquement les Palestiniens.

Ce qu’il faut noter, a déclaré M. Fakhri au Guardian, c’est qu’« Israël ne cible pas seulement les civils, mais tente de détruire l’avenir du peuple palestinien en faisant du mal à ses enfants ». A ses yeux, « mettre fin presque immédiatement au financement de l’UNRWA, sur la base d’allégations sans fondement contre un petit nombre de personnes, n’a d’autre but que de punir collectivement tous les Palestiniens dans plusieurs pays. Les pays qui ont retiré cette bouée de sauvetage sont sans aucun doute complices de cette (velléité) d’affamer les Palestiniens ».

Le rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation a conclu qu’ « Israël prétendra qu’il existe des exceptions aux crimes de guerre. Mais il n’y a pas d’exception au génocide, et il n’y a aucun débat sur la raison pour laquelle Israël détruirait les infrastructures civiles, le système alimentaire et travailleurs humanitaires, et permettre ce degré de malnutrition et de faim… L’accusation de génocide tient tout un pays pour responsable, et la solution au génocide est une question d’autodétermination pour le peuple palestinien ».