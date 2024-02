Gazoducs endommagés en Iran : Téhéran met à l’index Tel-Aviv

Deux explosions avaient visé des gazoducs dans le sud-ouest et le sud de l’Iran sans faire de victimes, mais elles ont entraîné des perturbations dans la fourniture de gaz dans au moins trois provinces.

Les autorités avaient dénoncé un acte « de sabotage et de terrorisme » sans désigner de suspect, et les explosions n’ont pas été revendiquées. « L’explosion des gazoducs est l’œuvre de l’usurpateur israélien et ce complot a été déjoué », a annoncé mercredi Javad Owji, ministre du Pétrole, en s’adressant aux médias après le conseil des ministres.

Le New York Times a affirmé le 16 février, en se basant sur des sources occidentales et militaire iranienne, que cette attaque avait été menée par des agents israéliens.

L’Iran accuse régulièrement Israël de mener des actes de sabotage contre les infrastructures du pays, essentiellement militaires et nucléaires.

Cette agression intervient alors que Téhéran se présente comme l’un des principaux soutiens du mouvement de résistance Hamas, depuis le début de la guerre contre la bande de Gaza déclenchée le 7 octobre, suite à l’opération Déluge d’al-Aqsa.