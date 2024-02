Forum EMSI Entreprises : Bilan exceptionnel

Organisé sous l’égide du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, ce forum a réalisé un bilan exceptionnel, marquant un succès significatif à travers le Maroc, indique-t-on dans un communiqué conjoint.

“Le Forum, initiative phare de l’EMSI, a connu un succès retentissant tout au long de son périple, débutant à Casablanca le 19 décembre 2023, passant par Marrakech le 6 janvier, Rabat le 18 janvier, pour finalement clôturer ses activités à Tanger”, fait savoir la même source.

Au cours des phases antérieures, un total de 7.910 étudiants ont eu l’occasion de rencontrer plus de 261 entreprises de renom, parmi lesquels 6.267 étaient des étudiants de l’EMSI. L’étape de Casablanca a suscité l’intérêt de 320 représentants issus de 86 entreprises, attirant également plus de 3.500 visiteurs, dont 2.500 étaient des étudiants de l’EMSI. À Marrakech, 837 étudiants ont participé, dont 716 étaient affiliés à l’EMSI, en compagnie de 134 représentants de 67 entreprises participantes. La phase de Rabat a enregistré un intérêt significatif avec la participation de 3.134 étudiants, dont 2.825 étaient de l’EMSI, aux côtés de 70 entreprises représentées par 213 collaborateurs.

Enfin, la dernière étape à Tanger a été tout aussi fructueuse, rassemblant plus de 439 étudiants en interaction avec 38 représentants d’entreprises.

Le Forum EMSI Entreprises demeure une plateforme privilégiée pour les étudiants et les nouveaux lauréats, offrant des opportunités de stages de fin d’études et d’emploi dans des entreprises nationales et multinationales.

Mohamed Essaaidi, Directeur Général de l’EMSI cité dans le communiqué, a exprimé sa satisfaction quant au déroulement de cette 9ème édition, soulignant l’engagement continu de l’EMSI à faciliter la rencontre entre les étudiants, les lauréats et les décideurs du monde de l’entreprise. “Le Forum EMSI Entreprises démontre notre engagement à offrir des opportunités concrètes aux étudiants et aux lauréats, tout en renforçant les liens entre l’éducation supérieure et le monde professionnel. L’IA Générative est un thème d’actualité, et cette édition a ouvert de nouvelles perspectives sur le marché du travail, illustrant notre engagement envers l’innovation et la préparation de nos étudiants aux défis de l’avenir”, a-t-il déclaré.

Depuis sa création en 1986, l’EMSI maintient son engagement envers l’actualisation constante de ses programmes pour répondre aux besoins changeants des entreprises. Avec plus de 160 entreprises partenaires, l’EMSI a contribué à l’insertion professionnelle de plus de 18.000 lauréats dans des entreprises nationales et internationales de renom.

Pour rappel, l’édition précédente de la Caravane de l’Emploi, la 8ème du genre, a connu la participation de 213 entreprises, attiré plus de 4.500 visiteurs, réuni 630 représentants d’entreprises.