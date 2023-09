Finances publiques : Un déficit budgétaire de 41,6 Mrds DH

Cette évolution recouvre une augmentation des dépenses globales (+21,5 Mrds DH) plus importante que celle des recettes (+10,2 Mrds DH), fait savoir le ministère qui vient de publier la SCRT d’août 2023.

Dans le détail, les recettes ont enregistré, sur une base nette des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, un taux de réalisation de 65,1% par rapport aux prévisions de la loi de finances (LF). Comparativement à fin août 2022, ces recettes ont affiché une hausse de près de 10,2 Mrds DH ou 5,3%.

Quant aux dépenses ordinaires, elles se sont établies à 195,8 Mrds DH, enregistrant un taux de réalisation de 67,2%. Par rapport à fin août 2022, ces dépenses ont progressé de 3,2 Mrds DH, recouvrant, d’une part, une hausse des dépenses au titre des “biens et services” (+10,3 Mrds DH) et des intérêts de la dette (+1,7 Mrd DH) et, d’autre part, un repli des charges de la compensation (-8,9 Mrds DH).

Ces évolutions des recettes et des dépenses ordinaires font ressortir un solde ordinaire positif de 7,8 Mrds DH, contre 715 MDH à fin août 2022. En ce qui concerne les dépenses d’investissement, les émissions à ce titre ont atteint 59,2 Mrds DH, affichant un taux de réalisation de 64,9% et une progression de 12 Mrds DH (+25,4%) comparativement à la même période de l’année 2022. Dans ce contexte, le besoin de financement a été chiffré à 51,8 Mrds DH à fin août dernier. Ce besoin, augmenté des amortissements au titre de la dette pour un montant de 180,1 Mrds DH, dont 173,3 Mrds DH au titre de la dette intérieure, s’est traduit par un besoin de financement brut de 231,9 Mrds DH, précise le ministère.

Le niveau observé des amortissements au titre de la dette intérieure reflète la concentration des émissions intervenues, à la fin de l’année 2022 et au début de 2023, sur les maturités à court terme, reflétant notamment la préférence des investisseurs pour ces maturités dans un contexte marqué par une anticipation de hausse des taux d’intérêt, fait savoir la même source.

Pour les financements mobilisés, ils se sont élevés à près de 254,4 Mrds DH, dont près de 210,9 Mrds DH sur le marché intérieur et 38,9 Mrds DH au titre des tirages extérieurs y compris 25,8 Mrds DH mobilisés sur le marché financier international. L’excédent des ressources mobilisées constitue un matelas pour préparer la couverture des tombées importantes de la dette du Trésor issues des émissions à court terme susvisées. La constitution de ce matelas s’inscrit dans le cadre de la gestion proactive de la dette, dont l’objectif est de réduire le risque de refinancement dans un contexte de volatilité des conditions de financement sur le marché intérieur. L’excédent de trésorerie fait l’objet d’opérations de placement dans le cadre de la gestion active de la trésorerie, afin d’optimiser le coût de financement des besoins du Trésor.

Le ministère indique également que les comptes spéciaux du Trésor (CST) ont dégagé un solde excédentaire de près de 9,8 Mrds DH, contre 16,2 Mrds DH à fin août 2022. Les ressources des comptes spéciaux du Trésor tiennent compte d’un montant de 6,8 Mrds DH correspondant au produit de la Contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus, affecté au Fonds d’appui à la protection sociale et à la cohésion sociale, contre 6,4 Mrds DH un an auparavant.