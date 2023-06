Finance participative : Rabat et Abou Dhabi renforcent leur coopération

Ces rencontres ont pour objectif d’élargir les domaines de coopération entre le Conseil suprême de la charia de la Banque centrale émiratie et le Comité charia pour la finance participative relevant du Conseil Supérieur des Oulémas, indique un communiqué de BAM. Dans ce sens, plusieurs réunions se sont tenues pour discuter des développements et des défis auxquels fait face la finance participative, ainsi que de l’échange d’expériences et des moyens de promouvoir l’industrie de la finance participative dans les deux pays.

Une réunion a également eu lieu entre le Conseil suprême émirati de la charia et l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, ainsi que l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale. Cette visite constitue une occasion pour renforcer la coopération et développer l’action commune entre les institutions susmentionnées dans le domaine de la finance participative au Maroc et aux Emirats Arabes Unis, conclut BAM.