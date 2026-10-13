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Fin de l’unipolarité des USA : R. Sunak, allié d’hier, le confirme…

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Fin de l’unipolarité des USA : R. Sunak, allié d’hier, le confirme…

Dans ce contexte, le journal chinois South China Morning Post a publié un article il y a quelques jours abordant une question fondamentale : « Pourquoi l’influence mondiale américaine continue-t-elle de décliner ? » Le journal a ainsi abordé la politique du président américain Donald Trump, consistant à recourir aux menaces et aux ultimatums pour soumettre les pays, expliquant que cela porte atteinte à la stature des États-Unis à l’échelle mondiale.

De son côté, le journal britannique The Guardian a présenté un article accompagné de la question : « Par quoi devrait-on remplacer le système mondial dirigé par les USA ? », dans lequel il a appelé à tirer parti du recul de l’hégémonie américaine pour bâtir un ordre mondial multipolaire fondé sur la retenue mutuelle et la limitation des guerres, au lieu de tenter de ressusciter l’ancien ordre.

De même, le journal US The New York Times a souligné que la guerre contre l’Iran avait joué un rôle majeur dans la mise en lumière de plusieurs vulnérabilités des États-Unis, notamment en ce qui concerne le déploiement militaire américain.

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