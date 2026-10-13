Appétit US pour le pétrole irakien : Le diplomate T. Barrack deale avec Bagdad sans vergogne !

Selon une enquête publiée par des médias britanniques, Thomas Barrack a cherché à inclure la société « TI Capital », présidée par l’homme d’affaires Ziad Ghandour, au sein du projet de pipeline Kirkouk-Baniyas, en dépit de son affiliation passée à un projet immobilier géré par cette même entreprise, lui permettant de percevoir jusqu’à 20 % des bénéfices une fois un certain niveau de rendement atteint.

Les déclarations de sources bien informées indiquent que le diplomate américain, proche de Donald Trump, ne s’est pas contenté d’exprimer un soutien politique à un projet économique en tant que responsable, mais qu’il a exercé des pressions pour faire participer la société lors de rencontres avec des responsables irakiens et syriens, à un moment où Washington poussait à renforcer la présence des entreprises américaines dans les projets énergétiques de la région.

Les déclarations financières fournies par T. Barrack avant sa prise de fonctions diplomatiques en 2025 révèlent qu’il détient des droits lui permettant d’obtenir jusqu’à 20 % des bénéfices d’un projet immobilier près de San Francisco géré par « TI Capital », dirigée par Ghandour. Il a également fait état d’un rôle de conseiller rémunéré pour ce projet en 2024. Ces données montrent que la relation entre les deux parties ne relève pas d’une simple connaissance fortuite, mais s’étend à des arrangements commerciaux et financiers antérieurs. Cette relation financière suscite des interrogations sur la question de savoir si l’introduction de cette entreprise dans le projet pétrolier pourrait ouvrir la voie à des avantages commerciaux pour son partenaire, ou rehausser la valeur de leurs intérêts liés à d’autres affaires.

Pourtant, T. Barrack s’était engagé, dans un accord d’éthique professionnelle signé en mars 2025, à se récuser des questions touchant directement les intérêts financiers du projet immobilier, à moins d’obtenir une dérogation préalable. L’enquête a toutefois souligné qu’il n’avait soumis aucune demande de dérogation concernant sa relation avec la société lors de sa participation au projet de pipeline. Des experts en éthique de la fonction publique ont estimé que l’affaire soulevait de sérieux problèmes, même en l’absence de preuve d’un gain financier direct pour le diplomate issu de ce projet. Richard Painter, ancien responsable de l’éthique à la Maison-Blanche, a déclaré que la relation de T. Barrack avec Ghandour faisait de son intervention en faveur de sa société « un problème grave », soulignant que les règles d’impartialité gouvernementale visent à empêcher les responsables de prendre part à des dossiers susceptibles de susciter des doutes sur leur objectivité en raison de liens personnels ou commerciaux. De même, Don Fox, ancien conseiller général et directeur par intérim du Bureau de l’éthique gouvernementale des États-Unis, a averti que chercher à impliquer la société pourrait soulever des questions quant aux règles interdisant l’utilisation d’une fonction officielle pour soutenir une entreprise commerciale ou procurer un avantage privé à des personnes liées au responsable. Ann Skeet, directrice exécutive par intérim du Center for Applied Ethics Markkula de l’Université de Santa Clara, a affirmé que le problème résidait dans le soupçon de conflit d’intérêts.

Le 16 juin, T. Barrack et Ali Al-Zaidi, Premier ministre irakien, ont publié un communiqué conjoint saluant l’avancement d’un protocole d’accord avec « TI Capital » pour la réhabilitation de la ligne Kirkouk-Baniyas, avant que la société ne rejoigne ultérieurement un consortium comprenant « Chevron » et la société qatarie « UCC Holding » pour mener des études techniques et financières du projet. Une source informée a également rapporté que T. Barrack avait évoqué l’idée d’impliquer la société lors d’une conférence de l’Institut Milken à Los Angeles en mai, où il avait participé avec Ghandour à une session à huis clos portant sur le besoin de nouvelles conduites d’approvisionnement énergétique au Moyen-Orient.

Ces faits gagnent en importance sachant que la reconstruction du pipeline pourrait nécessiter au moins quatre ans, pour un coût estimé à 15 milliards de dollars, ce qui signifie que l’intégration d’une entreprise dans le consortium pourrait lui ouvrir la voie à une participation à un projet d’une envergure stratégique et économique majeure.

Le département d’État US a déclaré que T. Barrack n’avait aucun lien, rôle ou intérêt financier dans le projet de pipeline, et a affirmé avoir vérifié sa conformité aux règles d’éthique professionnelle, tout en reconnaissant l’existence d’une relation financière passée entre lui et le projet immobilier géré par « TI Capital ». Aucun commentaire n’a été émis par le bureau de T. Barrack ni par les entreprises concernées au sujet des questions soulevées par cette affaire.