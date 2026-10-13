Réforme de l’ONU : L’Afrique exige deux permanents au Conseil de sécurité

Le ministère libyen des Affaires étrangères a annoncé que la quatorzième réunion ministérielle du comité, qui a clôturé ses travaux dimanche, a réaffirmé l’attachement à la position africaine unifiée concernant la réforme du Conseil de sécurité. Elle a également souligné la nécessité de mettre fin à ce qui a été qualifié d’« injustice historique » subie par le continent et de garantir sa participation équitable au processus de prise de décision internationale. Ont pris part à cette réunion des ministres et des représentants des dix États membres, ainsi que les deux coprésidents des négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité aux Nations unies.

Le document confirme l’engagement des pays africains envers les conclusions du Consensus d’Ezulwini et de la Déclaration de Syrte, adoptés en 2005, qui constituent le fondement de la position commune africaine sur la réforme du Conseil de sécurité. Cette position préconise l’octroi à l’Afrique de deux sièges permanents jouissant de tous les privilèges liés à ce statut, y compris le droit de veto tant que ce mécanisme reste en vigueur, ainsi que l’augmentation du nombre de sièges non permanents alloués au continent, passant de trois à cinq.

Les pays africains revendiquent le droit pour l’Union africaine de sélectionner les candidats du continent pour occuper ces sièges, afin de garantir sa représentation et sa participation aux décisions relatives à la paix et à la sécurité internationales. Le « Comité des Dix » comprend la Libye, l’Algérie, le Congo, la Guinée équatoriale, le Kenya, la Namibie, le Sénégal, la Sierra Leone, l’Ouganda et la Zambie ; la Sierra Leone en assure la coordination depuis sa création en 2005.

La Déclaration de Tripoli a appelé à renforcer la coordination entre les pays africains et à intensifier les contacts diplomatiques avec les États influents dans les négociations sur la réforme du Conseil de sécurité, afin de rallier un soutien plus large aux revendications africaines. Elle comprenait également des propositions visant à développer des mécanismes de suivi des négociations et à garantir une concertation continue entre les membres du comité, de manière à préserver l’unité de la position africaine pour la phase à venir.

Lors d’une conférence de presse conjointe, Taher Al-Baour, responsable de la gestion des affaires du ministère libyen des Affaires étrangères, et Mohamed Rahman Swaray, ministre sierra-léonais des Affaires étrangères et coordinateur du comité, ont souligné la nécessité de poursuivre les efforts diplomatiques pour renforcer la présence de l’Afrique au sein des institutions internationales. Les deux parties ont insisté sur le fait que la réforme du Conseil de sécurité exige de remédier aux déséquilibres actuels en matière de représentation géographique, afin d’accorder au continent un rôle accru dans les décisions internationales relatives à la sécurité et à la stabilité.

Le Conseil de sécurité des Nations unies se compose actuellement de 15 États, dont cinq membres permanents disposant d’un droit de veto. L’Afrique occupera trois sièges non permanents en 2026 — représentée par la Somalie, le Liberia et la République démocratique du Congo — mais elle ne dispose d’aucun siège permanent au sein du Conseil. Les pays africains affirment que la composition actuelle du Conseil de sécurité ne reflète ni les évolutions politiques et démographiques internationales, ni l’ampleur de la participation du continent aux questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil, notamment les conflits et les opérations de maintien de la paix.

L’adoption de la Déclaration de Tripoli 2026 marque un renouvellement de la position de négociation de l’Afrique, alors que se poursuivent les négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil, sans qu’un accord international n’ait encore été trouvé concernant l’élargissement de sa composition ou la modification des prérogatives des membres permanents.