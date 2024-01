Exportations horticoles marocaines : Vox rejoue la carte de « tomateros »

La rude concurrence à laquelle l’agriculture espagnole est soumise par les exportations horticoles marocaines nourrit le populisme chez le voisin ibérique. Ainsi, Vox se fait le porte-voix des producteurs espagnols et exige ni plus ni moins que la suspension des accords entre Rabat et Bruxelles. La guerre des « tomateros » reprend de plus belle.