EssilorLuxottica : L’AMMC vise le prospectus d’une cession d’actions réservée aux salariés

Le nombre total d’actions à souscrire s’élève à 600.000 actions, fait savoir l’AMMC dans un communiqué.

Au Maroc, cette opération concerne les salariés des sociétés Essilor Management North and West Africa, Compagnie Industrielle d’Optique du Maroc SA, Movisia SA et Essilor Technologie et Services. La période de souscription au Maroc s’étale du 27 octobre au 14 novembre 2023, précise la même source, notant que le prix de souscription est fixé à 164,91 euros, soit 1.793,35 dirham.