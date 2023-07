Emballage durable : Smurfit Kappa inaugure à Ain Aouda sa 1ère usine en Afrique

Inaugurée en présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce, cette usine qui s’étend sur une superficie de 25.000 m2, a été mise au point en un temps record de 7 mois, mobilisant un investissement de plus de 35 millions d’euros. Elle devra créer quelque 400 emplois directs et indirects, et apporter des solutions d’emballage innovantes et durables, pour compléter les chaînes de valeur de nombreux secteurs dont l’industrie, l’agriculture, l’automobile et le e-commerce. L’usine dispose d’un système intégré de production d’emballages en carton, permettant aussi bien la fabrication des plaques brutes que d’emballages élaborés en carton ondulé.

La production de cette usine est entièrement destinée à la consommation du marché marocain et répondra aux besoins des clients locaux et multinationaux installés au Maroc. S’exprimant à cette occasion, Tony Smurfit, CEO du Groupe, a affirmé que l’inauguration de la première unité de production de carton ondulé en Afrique représente une étape importante pour Smurfit Kappa, notant que le Groupe continuera d’innover et de fournir aux clients un produit de qualité de manière durable, et combinera son envergure et son expertise mondiales avec les connaissances de pointe de l’équipe locale pour offrir le meilleur service aux clients. Il a également précisé que la situation géographique du Maroc vient compléter les activités du Groupe en Europe et renforce sa présence internationale, constituant ainsi un avantage concurrentiel.

De son côté, Mounir Naciri, Président Directeur Général de Smurfit Kappa Maroc, a souligné que l’implantation de l’usine à Rabat permet à l’entreprise de collaborer et de travailler plus étroitement avec ses clients au Maroc. M. Naciri a, en outre, relevé que cette première usine, unique au Maroc, permettra de soutenir la production locale des emballages en carton ondulé, notant qu’en plus d’absorber une partie du déficit du marché, elle l’alimentera en solutions innovantes et durables, répondant aux besoins de plus en plus précis et complexes des clients. L’axe Casablanca-Rabat concentre plus de 70% de la consommation nationale en emballage en carton pour industrie, d’où le choix de Rabat pour abriter cette usine, a fait remarquer le PDG.

Ce premier investissement de Smurfit Kappa sur le continent africain est le premier “Green-field” du groupe depuis près de 30 ans. La conception et les machines bénéficient du savoir-faire du groupe pour répondre au mieux aux besoins locaux en matière d’emballage. La combinaison de trois facteurs essentiels a positionné le Maroc comme destination de choix pour le premier investissement du groupe en Afrique. Tout d’abord, la vision claire et ambitieuse du Royaume en matière de développement industriel, la taille du marché marocain avec un besoin croissant et une demande qui dépasse l’offre, et la forte dynamique des secteurs les plus consommateurs d’emballages. Avec la philosophie “Penser globalement, agir localement”, l’usine de Rabat combine l’expérience et le savoir-faire du groupe avec l’expertise de son équipe et management 100% local. Cette dernière maitrise les besoins de ses clients dans la région, leur apportant ainsi une valeur différentiée. Rappelons que le groupe Smurfit Kappa est présent au Maroc depuis les années 90 avec un bureau commercial établi à Casablanca dès 2018.

Depuis plusieurs années, l’entreprise a mis en place un important réseau d’unités industrielles d’emballages carton pour agriculture situées dans les zones agricoles, notamment Biougra, Larache, Mediouna, Sidi Bibi et Tanger, dans l’objectif de fournir à ses clients des solutions d’emballages personnalisées et durables, dans les meilleurs délais et conditions.