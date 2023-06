Elimination du travail des enfants : La feuille de route nationale adoptée

Ce plan d’action, adopté au titre de l’engagement du Royaume pour la réalisation de la cible 8.7 des Objectifs du Développement Durable (ODD), sera déposé auprès du secrétariat de l’Alliance Internationale 8.7, ce qui permettra au Royaume de confirmer son statut de pays pionnier, en matière de lutte contre le travail des enfants.

Ledit plan d’action vise deux objectifs à savoir l’éradication du travail des enfants de moins de 15 ans, avec un accent particulier sur le secteur agricole, et l’élimination progressive de l’emploi des mineurs de 16 à 18 ans dans les travaux dangereux d’ici 2030.

S’exprimant à cette occasion, Y. Sekkouri a fait savoir que ce plan s’articule autour de trois axes stratégiques à savoir l’accélération de la prévention du travail de l’enfant, à travers la lutte contre la pauvreté, l’abandon scolaire, l’acquisition de compétences professionnelles et l’information et la sensibilisation. Il s’agit également de la consolidation de la réglementation nationale, de renforcement du contrôle, du retrait et la prise en charge des enfants au travail, a relevé le ministre, ajoutant que le troisième axe porte sur le renforcement de la gouvernance et le suivi/évaluation. Il a noté que l’élimination du travail des enfants revête une dimension sociale, précisant que la réforme du Code du travail devrait constituer un gage de prévention du travail de l’enfant mais aussi un moyen performant en matière de responsabilisation des entreprises contre toute forme de travail des enfants.

Pour sa part, Laura Palatini, Cheffe de mission de l’organisation internationale pour les migrations, représentante de Nathalie Fustier, Coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies a mis en avant les résultats atteints par le Maroc en matière de lutte contre le travail des enfants, notant que la validation de cette feuille de route constitue une étape très importante pour le Maroc dans son processus d’élimination du travail des enfants. Citant les derniers chiffres du Haut-Commissariat au Plan (HCP), L. Platini a mis en relief la tendance baissière du travail des enfants au Maroc. Ainsi, sur les 7.690.000 enfants âgés de 7 à 17 ans l’année dernière, 127.000 occupaient une activité économique, soit 1,6% de cette tranche d’âge.

De son côté, Rania Bikhazi, Directrice du bureau de l’Organisation internationale du Travail pour l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, a affirmé que le Maroc est un pays pionnier dans l’Alliance 8.7, un partenariat mondial engagé pour atteindre la cible 8.7 des ODD à l’horizon 2030. R. Bikhazi a fait remarquer que le nombre d’enfants âgés de 7 à moins de 15 ans au travail est passé de 517.000 en 1999 à 147.000 personnes en 2010, notant que le Maroc a tout fait pour combattre toute forme de travail des enfants, notamment ceux âgés à partir de 15 ans. Ce séminaire national de haut niveau initié en partenariat avec l’Organisation internationale du travail (OIT), s’inscrit dans le cadre de l’engagement international pris par le Maroc, en tant que membre de l’Alliance 8.7, pour atteindre la cible 8.7 des ODD à l’horizon 2030.