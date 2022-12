Electricité : Production en hausse à fin octobre

En effet, la production de l’énergie électrique s’est accrue de 1,5% à fin octobre 2022, après +3,2% à fin juin 2022 et +6,2% à fin octobre 2021. Cette évolution s’explique par le renforcement de la production de l’ONEE (+21,7%, après +31,6% et +10,1%) et de celle des énergies renouvelables relatives à la loi 13- 09 (+5,4%), atténué par le recul de la production privée de 4,5% (après +5,5% un an auparavant).

Pour ce qui est de l’énergie appelée nette, elle s’est accrue de 5,4% au terme des dix premiers mois de 2022, après une hausse de 5,7% un an plus tôt. Dans ces conditions, le volume de l’énergie importé a augmenté de 171,1% à fin octobre 2022, après une baisse de 8,2% il y a une année. Quant au volume exporté, il a reculé de 37,8% (après +33,8% à fin octobre 2021).

Concernant la consommation de l’énergie électrique, sa croissance s’est consolidée à +5,3% à fin octobre 2022, après +4,9% au terme du premier semestre 2022 et +5,7% à fin octobre 2021. Par segment, cette progression résulte de l’accroissement des ventes de l’énergie de « très haute, haute et moyenne tension, hors distributeurs » de 7,4%, recouvrant une hausse de celles de moyenne tension de 6,4% et de celles de « très haute et haute tension », utilisée principalement par le secteur manufacturier, de 10,9%. Ainsi, cette évolution a bénéficié de l’augmentation des ventes destinées aux distributeurs de 4,3% et aux ménages de 4,2%.

Par rapport à la même période pré-crise (fin octobre 2019), la production de l’énergie électrique s’est accrue de 3% et sa consommation de 8,2%, après respectivement +3% et +7,1% à fin juin 2022 et +1,4% et +2,8% au terme des dix premiers mois de 2021.